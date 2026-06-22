« Elle a longtemps vécu attachée à une chaîne », cette chienne croisée Bichon Frisé attend une famille qui lui fera découvrir la liberté

Âgée d’à peine 3 ans, Vénus a déjà vécu des épreuves terribles. La petite chienne croisée Bichon Frisé a été maintenue à l’attache durant plusieurs années, avant d’être secourue et placée dans un refuge en Roumanie. Timide, mais douce et sociable, la boule de poils est désormais proposée à l’adoption par l’association Sans Colliers via Animaux.fr , la plateforme dédiée à l’adoption responsable. Une fois adoptée, Vénus sera rapatriée en France par l’organisation de protection animale.

Le regard de la petite Vénus en dit long. La chienne, âgée de 2 ans et demi, a vécu les premières années de sa vie attachée à une chaîne sans amour et sans soins appropriés.

« Lorsqu’elle a été récupérée, elle était très maigre, affaiblie par des conditions de vie difficiles et une grande privation, écrit l’association Sans Colliers sur son annonce d’adoption, on imagine une petite chienne qui regardait le monde sans jamais pouvoir en faire partie. Aujourd’hui, elle découvre enfin ce que signifie être libre, mais tout reste encore nouveau et parfois impressionnant pour elle. »

VENUS Race : Bichon à poil frisé Âge : 2 ans et 5 mois Localisation : Roumanie Roumanie Association : SANS COLLIERS Rencontrer VENUS

Une chienne qui découvre le monde à son rythme

Après des années sans pouvoir courir et se sentir aimée, la belle Vénus a été prise en charge par un refuge roumain. Malgré les épreuves subies, la boule de poils reste douce et curieuse, « comme si elle espérait encore que la vie puisse enfin lui offrir ce qu’elle n’a jamais connu ».

© Sans Colliers / Animaux.fr

Bien qu’elle soit empreinte de curiosité, la petite chienne reste encore un peu timide. Elle découvre à son rythme que la vie peut être ponctuée avec d’amusantes séances de jeu, de tendres séances de câlins et des moments de pure légèreté.

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« On la sent parfois hésitante, comme si elle prenait le temps de bien analyser si “jouer” est une activité vraiment sûre… puis elle se lance timidement, avec encore un peu d’hésitation, mais beaucoup de bonne volonté », précisent ses bienfaiteurs.

© Sans Colliers / Animaux.fr

Une boule d’amour et de douceur

Très douce et sociable, Vénus s’entend avec les chiens, les chats et peut vivre avec les enfants. « Vénus a 3 ans et pèse environ 7 kg, soit la taille parfaite pour observer le monde depuis les genoux ou depuis un coin du canapé, ajoute l’association, Vénus est une petite âme délicate qui apprend pas à pas à s’ouvrir au monde, et qui n’attend qu’un peu de patience et de douceur pour révéler toute sa tendresse. »

Lorsqu’elle trouvera la famille idéale et sera officiellement adoptée, l’organisation de protection animale organisera son voyage vers la France. Vénus pourra alors être récupérée à Gonesse (95) ou Bollène (84).

© Sans Colliers / Animaux.fr

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Sans Colliers sur l’annonce Animaux.fr de Vénus.