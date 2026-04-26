Tombé dans un égout, un chien est secouru par des policiers et un agent des services publics puis rendu à son propriétaire (vidéo)

Coincé dans une bouche d’égout après une escapade imprudente, un chien s'est retrouvé en bien mauvaise posture. Grâce à l’intervention rapide d’un agent des services publics, descendu lui-même dans le conduit, et de la police, l’animal a pu être extrait sain et sauf. A bout de forces mais indemne, il a retrouvé sa famille après ce sauvetage délicat.

Certains équipements que l'on rencontre dans nos villes nous paraissent tout à fait anodins, mais peuvent constituer de redoutables pièges pour nos amis à fourrure. L'un d'eux l'a récemment vérifié à ses dépens à Wyoming, ville du sud-ouest de l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), en tombant dans une bouche d'égout. Fort heureusement, forces de l'ordre et services publics sont rapidement intervenus pour le sauver, rapportait Local 12 .

Les faits se sont déroulés le vendredi 17 avril 2026. Un chien s'était aventuré à l'extérieur de la maison de ses maîtres et sa petite escapade avait mal tourné ; il s'est, en effet, retrouvé pris au piège dans un égout.

Dès sa découverte, les secours ont été appelés. C'est la police locale qui s'est rendue sur les lieux, mais elle n'était pas seule ; les policiers ont été rejoints par un agent des services publics.

Nommé Zach Wagner, c'est ce dernier qui est descendu dans la bouche d'égout pour porter secours au quadrupède en détresse.

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Wyoming Police, Ohio / Facebook

L'opération de sauvetage a eu lieu peu après 9 heures ce matin-là. Elle était tout sauf simple. Le chien semblait coincé dans le conduit. On peut voir clairement les efforts de Zach Wagner dans la vidéo mise en ligne sur la page Facebook de la police de Wyoming et que voici :

Epuisé, mais indemne

Pendant que l'agent des services publics s'employait à débloquer le canidé, un policier l'attendait, muni d'une perche de capture et se tenant prêt à empêcher le loulou de prendre la fuite.

Zach Wagner a finalement réussi à se saisir de l'animal et à le hisser à la surface. Le policier l'a aussitôt sécurisé, mais le chien semblait trop épuisé pour entreprendre la moindre tentative de fugue. Sain et sauf, il a été remis à sa famille dans la foulée de son sauvetage.

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Wyoming Police, Ohio / Facebook

Il aura tout le temps de se remettre de sa mésaventure et de ses émotions.