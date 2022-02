Ces 2 policiers ont fait bien plus que mettre en sécurité une chienne et ses chiots découverts dans une maison abandonnée

2 policiers de Detroit (États-Unis) ont porté secours à une chienne et ses 2 chiots vivant dans une maison abandonnée. Cette opération s'est révélée bien plus qu'un simple sauvetage...

Ceci est le genre d'histoire qui nous réchauffe le cœur. Le 26 décembre 2021, 2 policiers de Detroit ont répondu à un appel faisant état d'une chienne traînant près d'une maison abandonnée. À leur arrivée, Gabrielle Rogers et Hussein Kourani ont remarqué que l'animal était apeuré. « Elle ne voulait tout simplement pas quitter les lieux », a déclaré l'un des agents.

Après avoir comblé son estomac avec quelques friandises, ils ont progressivement gagné sa confiance. Le canidé leur a rapidement permis d'entrer dans la demeure, rapporte Newsweek. À l'intérieur, les partenaires ont découvert une scène pire que prévu. « Je me souviens avoir dit : "Oh mon Dieu", puis j'ai vu un chiot allongé sur un vieux matelas et je l'ai regardé pendant une seconde en pensant : "Est-il vivant ?" », a expliqué Gabrielle Rogers.

La minuscule boule de poils, coincée dans un ressort, a heureusement été sauvée. Mais au cours de la manœuvre, les sauveteurs ont déniché un autre petit chien dans le rembourrage du matelas. Lui aussi s'en est sorti sain et sauf.

© Detroit Police Department

Les chiots ont déjà trouvé leur famille

À la suite de cette opération de sauvetage, la mère et ses petits ont été pris en charge par l'Aries Doberman Liberation Rescue, une association basée à Grand Rapids. La chienne, nommée Minerva, reçoit un traitement contre le ver du cœur. Une fois rétablie, elle sera proposée à l'adoption. Quant à Harry Potter et Hermione, ses chiots, ils reçoivent également des soins, notamment pour une hernie décelée chez le mâle.

© Detroit Police Department

Ces derniers ont déjà leur avenir tout tracé... En effet, les agents qui les ont sortis de leur vie de misère ont décidé de les adopter dès qu'ils seront prêts. Les 2 héros ont ressenti un véritable coup de foudre pour ces adorables créatures.

Harry et Hermione ne se contenteront plus jamais d'un vieux matelas cabossé : ils découvriront bientôt leur nouvelle maison, dans laquelle ils s'épanouiront certainement. Nous espérons aussi que leur maman trouve rapidement un foyer aimant pour toujours !

© Detroit Police Department