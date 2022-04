Un chien coincé dans un égout pluvial nécessite un énorme dispositif de recherche et de sauvetage

Un chien coincé dans un égout pluvial nécessite un énorme dispositif de recherche et de sauvetage

Beau a vu sa vie défiler devant ses yeux lorsqu'il est tombé dans un égout, après avoir exploré son quartier. Pétri d'angoisse, son propriétaire a contacté les secours. 2 équipes ont uni leurs forces pour l'extirper de son piège.

À Palm Springs (États-Unis), une simple promenade a tourné à la tragédie. Dans la matinée du mercredi 6 avril 2022, un homme a contacté la police locale, après la disparition de son chien. Il semblerait que l'animal, prénommé Beau, se baladait seul dans le quartier.

Quelques minutes plus tard, les autorités ont reçu un autre appel. Un résident a déclaré avoir entendu des pleurs à l'intérieur d'un égout. Ce sont les agents de contrôle des animaux qui ont été dépêchés sur place et qui ont réussi à localiser le canidé. Beau avait bel et bien fait une mauvaise chute dans un égout.

© News Channel 3

Plus de peur que de mal

Beau n'était pas sorti d'affaire pour autant. En raison de la difficulté de l'opération et de la taille du chien, les agents ont appelé des renforts. L'unité de recherche et de sauvetage de la police de Palm Springs a prêté main-forte. Les 2 équipes ont donc uni leurs forces pour sauver la vie de l'animal, piégé sous terre.

© News Channel 3

Alors qu'une partie des secouristes réconfortait Beau, l'autre élaborait un plan et fabriquait un système d'élévation. L'objectif était de hisser la boule de poils hors du trou en toute sécurité.

© News Channel 3

Heureusement, l'intervention s'est avérée un franc succès. Non seulement Beau a pu revoir la douce lumière du jour, mais en plus il n'a pas été blessé à la suite de l'incident. « C'est ce qui me fait continuer à aimer ce que je fais », a déclaré un agent de contrôle des animaux à News Channel 3.

Le chien a reçu pléthore de caresses de la part de ses héros, et a retrouvé les bras réconfortants de son propriétaire. À l'heure actuelle, il est à la maison, sain et sauf.

A lire aussi : Le chien abandonné parce qu'il le pensait "gay" a été adopté par un couple !

© News Channel 3 (capture d'écran)