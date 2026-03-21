« Il a fondu en larmes quand je l'ai obligé à partir », ce chien rencontre un cheval pour la première fois et tombe aussitôt sous le charme

C’est au détour d’une vidéo postée sur TikTok que les internautes ont pu découvrir les images attendrissantes de Roux, un chien de ville, rencontrant un cheval pour la première fois. Conquis par l’imposant animal, le chien n’a pas pu cacher sa joie, au point d’aboyer d’excitation !

L’amitié entre un chien et un animal d’une autre espèce n’est pas rare, mais il est toujours émouvant d’être témoin des premiers instants d’une rencontre inter-espèce. Grâce au compte TikTok roostah.roux , et à la maîtresse de Roux, un chien de la ville, on peut assister à celle qui a eu lieu entre ce toutou et un cheval.

Le « garçon de ville » se rend à la ferme pour la première fois

Si Roux a sans doute été submergé d’émotions et de sensations en découvrant la campagne lors de cette première visite, c’est sans aucun doute sa rencontre avec un cheval qui l’a marqué le plus. Comme en attestent les images filmées par sa propriétaire et relayées par le média Pawnation , son excitation était indéniable.

Devant la clôture, il ne peut cacher sa joie. Il sautille, secoue la queue et aboie pour saluer comme il se doit son nouvel ami. Le cheval, curieux, mais plus stoïque que Roux, exprime son intérêt en restant à proximité, comme pour lui indiquer qu’il l’a vu.

@roostah.roux He was more impressed by the horses then the goats lol. City boy is loving the new country life so much he cried when I made him leave for barking at the poor horse ???? #dogmeetshorse #citydog #horse ? Blitzkrieg Bop (Mono) - Ramones

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Un chien débordé par ses émotions

Sous le charme, le chien semble prêt à faire un bisou à son nouvel ami. Au point de se laisser emporter par son enthousiasme… Son langage corporel exprime à la perfection son excitation, mais ses aboiements, eux, prouvent qu’il est submergé. Si bien que sa maîtresse n’a pas eu le choix. Elle a été contrainte de l’emmener pour qu’il s’éloigne des chevaux qu’il risquait d’effrayer. Et comme le stipule la légende de la vidéo : « Il a été plus impressionné par les chevaux que par les chèvres, lol. Ce "garçon de ville" apprécie tellement sa nouvelle vie à la campagne qu'il a fondu en larmes quand je l'ai obligé à partir parce qu'il aboyait sur ce pauvre cheval ». Mais Roux a beau avoir été débordé par ses émotions, on peut se douter que sa maîtresse saura l’emmener une autre fois à la rencontre de son nouvel ami.