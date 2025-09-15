En se rendant simplement à la boulangerie, une jeune femme découvre une mère et ses 3 chatons abandonnés devant l’établissement
Lorsque l’on va faire ses courses de bon matin, on ne s’attend pas du tout à trouver une famille de félins lâchement abandonnés. C’est pourtant ce qui s’est passé pour Ash, une jeune femme très investie dans la cause animale, qui a aperçu une maman chat et ses bébés alors qu’elle se dirigeait vers la boulangerie. Sans hésiter une seule seconde, elle a décidé de leur venir en aide.
Il y a quelques mois, sur le chemin la menant à la boulangerie, Ash a eu la surprise de trouver une chatte accompagnée de ses 3 chatons, errants près d’un arrêt de bus. Inquiète pour leur bien-être et leur sécurité, elle a demandé aux employés de l’établissement si les boules de poils appartenaient à quelqu’un. Ces derniers lui ont répondu que la petite famille était simplement apparue comme par magie… “Quelqu’un a dû les abandonner. La maman était très calme et amicale, mais aussi protectrice. Elle se détendait simplement au soleil avec ses bébés”, a expliqué Ash dans un entretien accordé au média Love Meow.
© Ash
Une maman méfiante
Sans attendre plus longtemps, la jeune femme a donc décidé de récupérer les 4 matous et a contacté le refuge Whiskers-A-GoGo pour lui venir en aide. “Avec l’aide des employés de la boulangerie, nous les avons récupérés et mis en sécurité”, a témoigné Eva, bénévole au sein de l’association. Désireuse de participer à ce sauvetage, Ash s’est ensuite proposée comme famille d’accueil. Les 3 chatons ont ainsi été baptisés Buffy, Grim et Strudel, tandis que la maman a été renommée Ophélie. Si les 3 petits se sont immédiatement sentis chez eux et n’ont pas hésité à partir à la découverte de leur nouvel environnement, la maman est quant à elle restée sur la réserve durant les premiers jours. Pour autant, elle a toujours été une maman exemplaire. “L’amour qu’elle portait à ses chatons était puissant. Elle était incroyablement protectrice envers eux et en prenait grand soin, en particulier de son pauvre bébé blessé, Strudel”, a expliqué la bonne samaritaine.
© Ash
En effet, avec sa patte fracturée, la petite Strudel a eu besoin de beaucoup plus d’attention que son frère et sa sœur. Plus fragile, elle a reçu de nombreux soins de la part de Ash, qui a fini par s’attacher à cette boule de poils et a décidé de la garder pour toujours.
© Ash
Depuis, Ophélie a également été adoptée mais Buffy et Grim attendent toujours leur famille pour la vie ! “Buffy et Grim forment le duo le plus adorable. Nous savons qu’ils feront de leur futur adoptant un être très chanceux”, a conclu la jeune femme.
© Ash
