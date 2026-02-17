Témoin d'un accident, il brave le danger pour sécuriser un chien perdu et l'héberge en attendant d'en savoir plus à son sujet
Sur une autoroute en Floride, un petit chien s’est retrouvé seul au milieu d’un accident spectaculaire. Heureusement, un automobiliste au grand cœur est intervenu à temps pour changer le cours de cette journée dramatique.
Un automobiliste a agi en bon samaritain en repérant un chien qui marchait seul sur une autoroute où un terrible accident venait de se produire, rapportait WPLG Local 10 le lundi 16 février. Grâce à lui, l'animal est sain et sauf et pourra bientôt retrouver son maître hospitalisé.
L'après-midi du dimanche 16 février, Brian Filous était au volant de sa camionnette et passait par l'autoroute I-95 pour rentrer chez lui à Lighthouse Point, en Floride (Etats-Unis). Alors qu'il était à une vingtaine de kilomètres de la maison, le trajet a pris une tournure inattendue. Un accident a effectivement eu lieu à l'intersection de Sunrise Boulevard, près de Fort Lauderdale. L'un des véhicules impliqués a fait un tonneau. 3 personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital, dont une dans un état grave.
Brian Filous a aperçu un petit chien qui courait seul près du lieu de l'accident. Sans hésiter, il est descendu de sa camionnette et s'est mis en danger pour le rattraper. Il a ainsi pu le mettre en sécurité dans son véhicule, puis l'a emmené chez lui pour s'en occuper et chercher son propriétaire.
« Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, raconte l'homme à WPLG Local 10. La circulation était lente et je me suis dit que je n'avais qu'une seule chance d'aider ce chien. »
Amoureux des canidés, sa famille en comptant 2, Brian Filous était ravi de faire en sorte que le rescapé se remette de cette épreuve dans un endroit sûr et chaleureux.
Le quadrupède ne portait pas de médaille et n'avait pas de puce d'identification. Il était en bonne santé et très amical, sautant sur les genoux de son bienfaiteur et s'entendant à merveille avec les 2 chiens de ce dernier, dont un Bulldog Anglais appelé Mako.
Duke retrouvera bientôt son entourage
Le lendemain lundi, il a eu la confirmation que le maître du chien était l'un des automobilistes accidentés et hospitalisés. Le propriétaire est un vétéran du Corps des Marines et le loulou s'appelle Duke.
Brian Filous prévoit de conduire Duke chez la personne qui s'occupe de son humain cette semaine et continuera de prendre soin de lui d'ici là.
« Le chien sera bien soigné et retournera dans un foyer aimant qu’il connaît bien. Nous souhaitons un prompt rétablissement à la personne concernée », conclut le héros du jour.
