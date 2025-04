Après un accident de voiture, un couple se lance dans une course effrénée pour retrouver leur chienne disparue

Mark et Michelle Storer, un couple d’Anglais, ont vécu un véritable drame au cours du mois de mars après avoir été victimes d’un accident de voiture. Malheureusement, l’un de leurs chiens a perdu la vie dans l’impact. Un autre a survécu, mais sa congénère, Athena s’était échappée. Ses propriétaires ont alors mis toutes les chances de leur côté pour la retrouver.

Il y a quelques jours, Mark et Michelle Storer étaient en voiture avec leurs 3 chiens lorsqu’un autre véhicule les a percutés. Darcy, un Springer Anglais, a été tué lors du choc, tandis que Mabel, qui se trouvait à ses côtés, a survécu. Athena, une autre chienne, a quant à elle disparu après être parvenue à sortir de la voiture. Ses maîtres l’ont cherchée sans relâche.

Ces derniers l’ont vu quitter la scène de l’accident et s’enfuir à travers les champs, rapportait Rotheram Advertiser. La chienne, certainement traumatisée par ce qui s’était déroulé sous ses yeux, n’est pas revenue par la suite. Ses propriétaires ont alors décidé de prendre contact avec un groupe de recherche local, K9-RSQ, pour tenter de la retrouver.

South Yorkshire Police / Facebook

Des moyens colossaux

L’organisme se démarque par ses ressources techniques. Ses membres utilisent en effet des drones, des caméras thermiques et autres appareils pour localiser les animaux disparus. Leur expertise donnait l’espoir aux Storer de revoir un jour leur chienne. L’histoire de la famille et des photos d’Athena ont été publiées sur les réseaux sociaux pour quiconque pourrait apporter son soutien.

Rapidement, de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour chercher la chienne. Des battues ont été organisées et des pièges avec de la nourriture ont été installés ici et là pour tenter de l’appâter. La femelle ne donnait aucun signe de vie jusqu’à ce que, 4 jours plus tard, des cavalières la repèrent. Ces dernières, rejointes par des promeneurs de chiens, sont parvenus à attirer Athena avec des friandises, puis l’ont récupérée.

Mark et Michelle ont été contactés. L’émotion était au rendez-vous lorsqu’ils se sont retrouvés. Ils avaient été séparés dans un terrible moment, mais étaient à nouveau ensemble. Athena était aussi soulagée de retrouver sa maison : « Elle était si heureuse de nous voir. Heureusement, à part quelques douleurs, elle n'est pas blessée. Elle a été examinée par un vétérinaire et depuis qu'elle est à la maison, elle veut juste dormir et manger », partageaient ses maîtres.