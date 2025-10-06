Tel un habitué, ce Golden Retriever n’hésite pas à couper la file d’attente pour commander sa glace (vidéo)

Internet regorge de vidéos d’animaux tantôt attendrissantes ou émouvantes, tantôt hilarantes. Celle que Gailin, la maîtresse de Chili le Golden Retriever, appartient à la seconde catégorie. Comment ne pas rire devant l’aplomb du toutou qui a décidé de se commander une glace, n'hésitant pas à couper la file d’attente et passer devant les enfants qui attendaient déjà ?

Gailin est une créatrice de contenus résidant à Santa Rosa Beach, sur la côte nord de la Floride (États-Unis). La jeune femme partage sa vie avec Chili, son Golden Retriever . Cette race de chien est réputée pour sa personnalité affectueuse, joueuse, voire facétieuse. Cependant, Chili a élevé ce dernier trait de caractère au rang d’art. On peut notamment s’en rendre compte sur une vidéo postée récemment par sa maîtresse et reprise par DogTime . On y voit ainsi le toutou littéralement couper une file d’attente pour se commander… une glace .

Avant tout, il faut savoir que Chili est un gourmand invétéré. D’un autre côté, avec un tel prénom, il était probablement destiné à le devenir. Cela dit, la gourmandise du toutou est telle que Gailin a dû scotcher un petit écriteau sur son harnais qui dit : “S’il vous plaît, ne me donnez pas à manger”.

Mais Chili ne sait pas lire et ça l’arrange bien. Il n’a ainsi aucun scrupule ou problème de conscience à aller voir le marchand de glaces et poser ses 2 pattes avant sur le comptoir. Pour un peu, on pourrait penser que c’est une habitude. C’est d’ailleurs ce que sa maîtresse écrit en légende du clip : “Il est clair que cela s'est déjà produit”.

Sur la suite des images, on assiste à la dégustation de la glace tant convoitée par le gourmand toutou. Ce dernier peut ensuite profiter d’une séance de caresses auprès de tous les enfants présents qui ne lui en veulent absolument pas de leur être passé devant. Au bout du compte, tout le monde est content. N’est-ce pas là le principal ?