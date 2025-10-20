  1. Woopets
  5. Gravement malade et quasi chauve, une jeune chienne retrouve la santé et une famille grâce à une vidéo virale

dans la catégorie Emotion

Lorsque des bénévoles se mobilisent pour offrir une seconde chance à un animal en détresse, des histoires émouvantes voient le jour. Celle de Rosie, une jeune chienne à la joie de vivre intacte malgré les épreuves, en est une parfaite illustration.

Illustration : "Gravement malade et quasi chauve, une jeune chienne retrouve la santé et une famille grâce à une vidéo virale"
© North Shore Animal League America / Facebook

La North Shore Animal League America, une association de protection animale basée à Port Washington dans l’Etat de New York, organisait récemment un transfert de chiens depuis un refuge texan, en partenariat avec le refuge Longview Animal Care & Adoption Center. A ce moment-là, elle avait été contactée au sujet d’une chienne en détresse qui se trouvait dans la région.

Illustration de l'article : Gravement malade et quasi chauve, une jeune chienne retrouve la santé et une famille grâce à une vidéo virale
North Shore Animal League America / Facebook

Rosie, croisée Pitbull âgée de 5 mois à l’époque, était atteinte d’une forme sévère de gale. Elle avait perdu la quasi-totalité de son pelage, sans parler des démangeaisons et douleurs qu’elle éprouvait. “On pouvait clairement voir tous les dégâts que cette maladie lui causait, mais sa douceur transparaissait à travers tout inconfort qu'elle pouvait ressentir”, expliquait alors un porte-parole de la North Shore Animal League America à Newsweek.

L’association avait tout de suite accepté de la prendre en charge et de l’incorporer au transfert. Rosie est arrivée à Port Washington en août 2025.

Illustration de l'article : Gravement malade et quasi chauve, une jeune chienne retrouve la santé et une famille grâce à une vidéo virale
North Shore Animal League America / Facebook

Le Dr Gerard Laheny et son équipe vétérinaire ont établi un plan de soins sur 12 semaines, comprenant des antibiotiques, des traitements antifongiques et des bains médicamenteux bihebdomadaires.

Illustration de l'article : Gravement malade et quasi chauve, une jeune chienne retrouve la santé et une famille grâce à une vidéo virale
North Shore Animal League America / Facebook

Guérie plus vite que prévu et adoptée

Des améliorations ont été constatées dès le premier mois. Les poils de la jeune chienne ont commencé à repousser, et elle a repris 4 kilogrammes. Ses bienfaiteurs découvraient également son agréable personnalité; elle se montrait amicale, joueuse et avide d’attention.

5 semaines plus tard, les progrès étaient tels que la North Shore Animal League America a décidé qu’elle pouvait déjà être stérilisée et proposée à l’adoption.

A lire aussi : Ses chiots ayant tous été adoptés, cette chienne épuisée par l'errance et la maternité découvre à son tour l'amour d'un foyer

Une vidéo racontant le parcours de Rosie et partagée par l’association a touché un couple habitant Long Island. Alexa et Jason se sont rendus au refuge, accompagnés de leur chien, pour la rencontrer.

24 heures plus tard, Rosie a été officiellement adoptée et a pu découvrir sa nouvelle maison, où elle coule, depuis, des jours heureux.

Quelle race de chien me correspond ?

