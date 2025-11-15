Sur une vidéo de surveillance, elle découvre que son chien a été enlevé et reçoit le soutien inattendu d’inconnus lors des recherches

Poppy a disparu du jour au lendemain tandis qu’elle se trouvait à proximité de sa maison. Sa propriétaire a découvert qu’elle avait été emmenée par des hommes à bord d’une camionnette, mais n’en savait pas plus. Toute une communauté s’est alors créée autour de cette affaire pour tenter de retrouver l’animal à travers le pays.

Poppy, une chienne de type terrier, a croisé le chemin de personnes mal intentionnées qui l’ont volée et emmenée d’un bout à l’autre de l’Angleterre. Pendant ce temps, sa propriétaire nommée Louise Smith se faisait un sang d’encre. Heureusement, elle n’était pas seule pour affronter cette épreuve et a d’ailleurs été surprise par l’immense solidarité qui s’est mise en place autour d’elle.

« On se bat pour son chien comme pour n'importe quel membre de sa famille », a retenu Louise de cette mésaventure. Quand sa boule de poils a été enlevée, elle était dévastée et très inquiète, rapportait MKFM . En effet, en commençant les investigations, elle a constaté que Poppy avait été kidnappée à proximité de chez elle par 2 individus. Lesquelles l’avaient fait monter dans leur camionnette avant de prendre la route.

Louise Smith

Une longue traque

Louise s’est vite retrouvée dans une impasse, n’ayant aucun signe de vie de la chienne. Elle a alors partagé une photo d’elle sur les réseaux sociaux, puis rapidement, la publication a été massivement relayée. Plusieurs personnes ont commencé à s’impliquer dans les recherches, bien qu’elles ne connaissaient ni Louise ni Poppy.

La police locale, mais aussi une personnalité politique, se sont mobilisés pour retrouver la chienne. En somme, Louise a reçu un soutien inestimable de la part de sa communauté. Finalement, la chienne a été localisée en Angleterre tandis que la camionnette dans laquelle elle se trouvait avait roulé jusqu’en Écosse.

Poppy a été récupérée, puis restituée à sa maîtresse. Laquelle n’a pas contenu son émotion lorsqu’elle a pu serrer la femelle dans ses bras à nouveau. La boule de poils a perdu du poids et semble quelque peu traumatisée par sa mésaventure, mais sa propriétaire la réconforte. Elle tente de lui fait comprendre qu’elle ne laissera plus rien lui arriver.