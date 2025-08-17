Volée puis retrouvée au bout de 11 années, une chienne séniore réapprend à vivre auprès de son maître

Disparue depuis plus d’une décennie, une chienne a récemment été retrouvée à des centaines de kilomètres de son foyer. L’histoire bouleversante d’Hera, une Springer aujourd’hui âgée, témoigne d’un lien indéfectible entre un animal et sa famille, malgré les années, les épreuves et la distance.

Hera, femelle Springer Anglais de 13 ans, est à nouveau auprès de sa famille. Elle a retrouvé son propriétaire Jean-Pierre Hérix, 80 ans, et la fille de ce dernier, Laurence Hérix. Ils avaient perdu la chienne de vue depuis 11 longues années, rapportait France 3 Normandie .

Elle avait été volée en 2014 à Perrigny dans le Jura, d’après l’avis de recherche émis à l’époque. C’est toutefois à Sartilly-Baie-Bocage dans la Manche, soit à 700 kilomètres de là, que les retrouvailles ont eu lieu le 31 juillet 2025.



Les Hérix avaient déposé plainte et avaient longtemps cherché Hera, mais elle restait introuvable.

Jusqu’à sa découverte récente par un homme sur le parking d’une grande surface à Sartilly. Il l’a aussitôt emmené chez un vétérinaire local, et Walter Viadé, policier municipal, en a été informé.

La puce d’identification de l’animal a révélé qu’il avait été enregistré dans l’Yonne. Walter Viadé a cherché ses propriétaires dans le centre-ville, sans résultat. En outre, le numéro de téléphone fixe qu’il a obtenu en consultant la fiche d’identification ICAD d’Hera était injoignable.

Le policier municipal a alors décidé d’appeler la clinique vétérinaire icaunaise où la chienne avait été pucée. “Ils m'ont dit qu'elle avait été volée il y a 11 ans, elle avait alors 2 ans, raconte-t-il à France 3 Normandie. Le propriétaire a 80 ans. Il est venu le lendemain avec sa fille la récupérer.”



“Maintenant, elle ne le quitte plus”

C’était évidemment une merveilleuse nouvelle pour la famille, même si ce moment de joie était quelque peu terni par l’état de santé d’Hera. La Springer n’avait clairement pas été bien traitée durant toutes ces années, et avait probablement été utilisée comme reproductrice.

“Elle était amaigrie, avait une conjonctivite et des poux, détaille Walter Viadé. Ses mamelles étaient bien tombantes”. Par ailleurs, elle a perdu une partie de ses facultés visuelles et auditives.

“Elle n'a pas reconnu son maître immédiatement mais maintenant, elle ne le quitte plus, c'est très beau et émouvant”, a déclaré, pour sa part, Laurence Hérix sur les réseaux sociaux.