« Le passe-temps préféré » de ce chien est de faire tourner le chat de la famille en bourrique (vidéo)

Il n’y a rien de plus craquant que de voir un chien et un chat faire des bêtises ensemble, et Maple et Waffles en sont la parfaite illustration. Comme 2 vrais frères et sœurs, ils se chamaillent et se taquinent sans relâche. Embêter Waffles est même devenu l’occupation favorite de l’espiègle Maple…

Maple, une adorable Golden Retriever, adore son frère félin Waffles et le prend même parfois pour modèle. Mais ce qu’elle préfère par-dessus tout, c’est le taquiner ! À chaque tentative, le petit chat réagit au quart de tour, pour le plus grand amusement de tous. Une récente vidéo publiée sur Instagram en témoigne parfaitement.

Une adorable rivalité

La légende de cette vidéo relayée par DogTime est on ne peut plus claire : « Elle est peut-être adorable, mais Maple est aussi la reine pour embêter Waffles ! » La preuve en images !

La vidéo commence par un gros plan sur les 2 boules de poils tranquillement assises sur un canapé, jusqu’à ce que la malicieuse chienne décide de provoquer ostensiblement son frère. Un comportement confirmé par le texte affiché à l’écran : « Le passe-temps préféré de Maple : énerver Waffles ».

© @thegoldenbreakfastclub / Instagram

Et la chienne ne s’arrête pas là ! Elle prend également un malin plaisir à bloquer le passage du chat dans les escaliers, à le suivre partout et à essayer de lui voler son jouet, au grand désarroi de Waffles. Une publication pleine d’espièglerie et de tendresse qui n’a pas manqué de faire sourire les internautes.

« Pauvre Maple, elle veut juste être sa meilleure amie ! »

Les « tourments » infligés par Maple à son frère sont rapidement devenus viraux sur Instagram et cumulent à ce jour près de 264 000 mentions « J’aime ».

Dans les commentaires, les internautes se sont beaucoup amusés de la complicité entre les 2 animaux. L'un d'eux a écrit : « Voici Waffles. Waffles tient à son espace personnel. Voici Maple. Maple tient aussi à ce que Waffles ait son espace personnel. »

A lire aussi : Connus pour leurs vocalises, ces 3 chiens s’adonnent tous les matins à un rituel amusant mais aussi très bruyant (vidéo)

© @thegoldenbreakfastclub / Instagram

D’autres ont vu dans le comportement de la chienne une véritable marque d’affection. « Oh là là, elle l’aime tellement ! », s’est exclamé un internaute, tandis qu’un 3e a commenté : « Pauvre Maple, elle veut juste être sa meilleure amie ! »

Si le petit félin n’est pas toujours d’humeur à jouer avec sa sœur, on peut difficilement douter que ces deux-là s’adorent !