Un ancien chien policier atteint d'un cancer cardiaque incurable est placé en soins palliatifs dont les frais sont financés par une fondation

La fin de vie d’un animal de compagnie est toujours une épreuve douloureuse, mais elle peut aussi être l’occasion de célébrer une vie riche et pleine de dévouement. C’est le choix qu’a fait la famille de Bane, un ancien chien policier du Cambridgeshire (Angleterre) atteint d’un cancer en phase terminale, en décidant de lui offrir des dernières semaines remplies d’amour et de moments inoubliables.

Après une carrière exemplaire dans la police du Cambridgeshire de 2018 à 2023, Bane savourait une retraite paisible entouré de sa famille à Hemel Hempstead, dans le Hertfordshire (Angleterre). Mais tout a basculé lorsqu’il s’est effondré, nécessitant une prise en charge urgente chez un vétérinaire, où ses propriétaires ont appris une nouvelle dévastatrice.

Un terrible diagnostic

Le diagnostic a été sans appel pour le toutou de 9 ans : atteint d’un cancer en phase terminale, Bane souffre d’une tumeur au cœur accompagnée d’un épanchement de liquide que les vétérinaires ont pu drainer afin de lui offrir un peu plus de temps auprès de sa famille.

Adopté par Carleigh-Jay Callaghan après que son maître-chien n’ait plus pu le garder, Bane avait intégré la police dès l’âge de 4 mois et s’était illustré pendant 5 ans comme chien polyvalent, notamment dans l’assistance aux armes à feu.

Décrit comme « un géant au cœur tendre » malgré une énergie débordante, il a partagé de nombreuses aventures avec sa propriétaire. Si ses aboiements pouvaient impressionner les inconnus, il a révélé toute sa douceur en devenant le protecteur affectueux de la petite fille de sa famille, montrant ainsi une autre facette de sa personnalité.

© Thin Blue Paw Foundation

Une fin de vie entourée d’amour

Malgré la maladie, la famille de Bane tient à lui offrir une fin de vie pleine d’amour. Sachant qu’il ne lui reste que quelques semaines à vivre, ils souhaitent l’emmener une dernière fois en vacances, sur son lieu préféré, et lui offrir de nouveaux jouets. Sa propriétaire explique qu’il a surtout besoin de repos, mais aussi de beaucoup d’affection et de moments partagés pour créer de précieux souvenirs.

© Thin Blue Paw Foundation

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Dans cette épreuve, la famille de Bane a pu compter sur l’aide de la fondation Thin Blue Paw, qui soutient les chiens policiers retraités. Grâce à son intervention, le toutou a pu bénéficier rapidement de soins adaptés et ses frais vétérinaires ont été pris en charge.

« La famille de Bane était folle d'inquiétude. Ce n’est pas le résultat que nous souhaitions, mais je suis heureux que nous ayons pu faire en sorte que Bane reçoive les meilleurs soins possibles. », a déclaré Keiran Stanbridge, le fondateur de l’association, à la BBC. « Bane pourra passer ses dernières semaines confortablement, paisiblement et entouré de l'amour de sa famille. »