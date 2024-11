Maltraité et promis à l'euthanasie, ce chien au coeur rempli d'amour cherche en urgence une famille d'accueil ou d'adoption

Cela fait maintenant quelques années que la vie de Narcos ressemble à un véritable parcours du combattant. Maltraité et trimballé de foyer en foyer, le chien n’a qu’un seul rêve, celui d’être aimé. Malheureusement, son avenir est sombre. S’il ne trouve pas de famille d’accueil ou d’adoption le plus rapidement possible, il subira une euthanasie.

Narcos est affectueux, joueur, propre et n’a pas de comportement destructeur. Il semble être un formidable compagnon de vie, n’est-ce pas ? Pourtant, ce magnifique Staff de 7 ans est sur la liste noire des chiens à euthanasier.

L’association Tilka – inscrite sur le site web Kiweeto, qui met rapidement en relation les personnes souhaitant se constituer familles d’accueil temporaires avec des organisations de protection animale – cherche désespérément une solution de placement.

© Association Tilka

S’il n’est pas adopté ou pris en charge par un foyer d’accueil dans les prochains jours, la boule de poils succombera à l’injection létale. En effet, à l'issue du délai légal de 8 jours ouvrés en fourrière, il sera euthanasié.

Les bénévoles, inquiets pour le sort de ce brave cœur sur pattes, lancent plusieurs appels à l’aide sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de trouver une belle âme prête à le sortir du couloir de la mort.

Un chien qui veut oublier son passé et aller de l’avant

Alors que l’heure fatidique approche à grands pas, Narcos continue de traîner les lourdes chaînes de son passé. Ses grands yeux empreints d’innocence renferment des myriades de mauvais souvenirs.

Ce pauvre chien a subi des actes de maltraitance sans nom pendant 18 mois. Il rêvait de câlins, mais recevait des coups de poing et de pied. Il voulait satisfaire ses besoins fondamentaux de nourriture, mais était privé de repas. Il espérait se balader fièrement aux côtés d’une personne aimante, mais était emprisonné à l'extérieur sans possibilité de se protéger des humeurs de la météo. À la place d’un doux tapis d’herbe recouvrant généralement les jardins, Narcos se contentait d’un simple carré de béton.

« Son propriétaire est parti en prison, et il a été trimballé de famille en famille, écrit @nalalebully sur Instagram, qui aide l’association Tilka à trouver une solution, il a développé des comportements de réactivité envers les autres animaux, et ne peut être promené qu’en muselière. Est-ce une raison pour lui ôter la vie ? » D'après l'association Tilka, son ancien maître « s'en occupait bien, c'est après qu'il y a eu une dégringolade ».

© Association Tilka

Mobilisons-nous pour sauver Narcos

Ainsi, Narcos est en quête d’un foyer sans animaux et « idéalement sans jeunes enfants ». De plus, « un jardin sécurisé serait un atout pour lui ». À l’heure actuelle, le chien demeure à Toulouse. « Il peut être pris en charge dans d’autres départements, si la famille peut se déplacer, lit-on sur Instagram, un covoiturage peut être également mis en place. »

Manon Stubbe, fondatrice de Kiweeto, précise au micro de Woopets que « son euthanasie a été décidée par un vétérinaire, après avoir pincé quelqu’un, causant une simple égratignure, et attaqué un chien jusqu'à le tuer, car il s’est senti en insécurité. À ce moment-là, il était très mal accompagné par une personne qui ne savait pas gérer sa réactivité. C'est pour cela qu'il lui faut quelqu'un de patient, de respectueux et qui s'y connaisse un minimum avec les chiens réactifs ».

Information en plus et pas des moindres : l’association Tilka s’engage à le faire suivre par un éducateur canin lorsqu'il sera accueilli, « afin de travailler sa réactivité et sa marche en laisse. » Castré, vacciné et diagnosé*, il ne lui reste plus qu’à poser les pattes dans son nouveau foyer.

Qui libèrera Narcos du couloir de la mort et lui donnera, enfin, la chance de connaître le bonheur de la vie de famille qu’il a toujours mérité ?

© Association Tilka

Pour adopter Narcos ou le prendre en famille d’accueil, merci de remplir le formulaire de candidature en ligne sur Kiweeto. D'autres animaux, présentés sur le site, attendent également leur chance.

*La diagnose est un examen réalisé sur un chien par un vétérinaire agréé qui permet de détailler ses caractéristiques et de décider de le placer dans la catégorie 1 ou 2 (chiens dangereux). Narcos étant diagnosé, un permis de détention n’est pas nécessaire pour l’accueillir ou l’adopter.