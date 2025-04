Sur le chemin de l'école, une étudiante découvre 2 chiens abandonnés dans un buisson et fait ce qu'elle peut pour les sauver

La cruauté humaine dépasse parfois l’entendement. Les associations RSPCA et Dogs Trust ont lancé un appel à témoin après la découverte de 2 chiens laissés livrés à eux-mêmes dans un état catastrophique. Leur sauvetage a bouleversé le personnel des organismes, qui espère que la justice leur sera rendue.

D’après le Manchester World, une jeune femme a repéré les animaux tandis qu’elle se dirigeait vers l’école de Moorside, à Oldham (Royaume-Uni). Ils étaient dans un buisson, l’un d'eux en position fœtale. Il était évident qu’ils avaient besoin de soins, alors ils ont été emmenés au centre Dogs Trust Manchester à Denton, où les vétérinaires sur place ont pris le relais.

RSPCA

Une nouvelle dévastatrice

Les sauveteurs de l’association et ces derniers ont l’habitude d’être confrontés à des cas difficiles, mais ont été profondément marqués par l’état des quadrupèdes. Lesquels n’avaient plus que la peau sur les os et n’étaient pas loin de rendre leur dernier souffle. Malgré toute leur bonne volonté, l’un des chiens, Bailey, n’a pas survécu. Il ne pesait que 2,75 kilos à son arrivée et n’avait plus la force de se battre. Il est parti entouré et a été choyé jusqu’au bout.

Son congénère, Tiny Tim, a quant à lui montré des signes encourageants de rétablissement. Les vétérinaires sont parvenus à stabiliser son état, bien que celui-ci était évalué à 1/9 lorsqu’il a été déposé au refuge. La boule de poils s’est battue pour une nouvelle vie et est actuellement en convalescence au sein d’une famille d’accueil.

A lire aussi : En visite dans un refuge, une jeune femme assiste à l’abandon d’un chien qui la bouleverse et décide d’offrir au toutou un nouveau toit (vidéo)

Pour la RSPCA, il est extrêmement important de retrouver l’auteur de cette négligence extrême. Elle a donc lancé un appel à témoin pour interpeller quiconque aurait des informations à fournir : « Cet incident a profondément bouleversé le personnel des 2 organismes de bienfaisance et nous invitons toute personne qui pense pouvoir contribuer de quelque manière que ce soit à cette enquête à nous contacter », partageait la RSPCA.