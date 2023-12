Une association découvre 40 chiens dans un état catastrophique entassés dans une maison

C'est la fin d'un cauchemar pour des dizaines de canidés gardés par leur propriétaire dans des conditions insalubres. Les pauvres étaient négligés, sales et avaient à peine assez d’espace pour vivre. Les sauveteurs se sont mobilisés pour les mettre en sécurité et leur fournir les premiers soins.

Environ 40 chiens ont été pris en charge par l’organisme de sauvetage Underdog Rescue of Florida, au sud-est des États-Unis. Ils ont subi une grande négligence de la part de leur maître souffrant du syndrome de Noé selon Fox 13.

Ce trouble mental se manifeste par l’accumulation compulsive d’animaux chez soi. Les propriétaires se laissent déborder au fil du temps et ne sont plus en mesure de s'occuper correctement de leurs bêtes. Ils se retrouvent dans des situations très précaires et ne peuvent généralement pas s’en sortir sans l’intervention d’une tierce personne.

Honor Animal Rescue / Facebook

« C'est terrible. Ce sont les pires des pires cas »

Le personnel d’Underdog Rescue of Florida est souvent confronté à des situations difficiles, mais ces cas sont particulièrement complexes. Ils ont récemment récupéré une quarantaine de chiens au domicile d’un individu. Lequel avait totalement perdu le contrôle de la situation. Les animaux, gardés au sous-sol pour la plupart, faisaient peine à voir : « Les chiens avaient les griffes enroulées. Ils dégoulinent littéralement de dreadlocks » témoignait Shona Otto, présidente de l’association.

Leurs poils étaient couverts d’excréments et d’urine, si bien qu’un bain n’aurait pas suffi pour les nettoyer. Ils nécessitaient des soins en profondeur chez le toiletteur, mais dans l’immédiat, le plus urgent était de les sortir de là.

A lire aussi : La joie d’une chienne qui réalise que c’est enfin son tour d’être adoptée (vidéo)

Une organisation méticuleuse

Underdog Rescue of Florida s’est associé au refuge Honor Animal pour extirper les chiens de cet enfer. Un porte-parole de ce dernier a affirmé le 12 décembre dernier sur Facebook qu’un « plan » avait été mis en place : « Notre équipe prendra nos camionnettes pour tous les sortir de ces conditions de vie » écrivait-il.

Les sauveteurs comptent sur le soutien de leur communauté pour trouver des familles d’accueil bénévoles une fois qu’ils seront sauvés. Ils espèrent également s'associer aux vétérinaires et toiletteurs pour qu'ils soient examinés et lavés dès leur arrivée : « Ce serait la conjoncture idéale » affirmaient les bienfaiteurs.