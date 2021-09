Soutenu par sa famille, ce chien atteint d'une maladie rare lutte chaque jour pour vivre normalement

Atteinte d’une forme grave de dysplasie de la hanche, Leia ne pourra mener une vie normale si elle ne reçoit pas les traitements adéquats. Ceux-ci sont très coûteux et comprennent une lourde opération. Son propriétaire a ouvert une cagnotte pour récolter les fonds nécessaires et sauver la chienne.

Après avoir établi leur diagnostic, les vétérinaires avaient annoncé à Mike Jupp que sa chienne Leia ne pourrait peut-être jamais vivre normalement. Cette croisée Cane Corso est, en effet, atteinte d’une forme grave de dysplasie de la hanche, qui l’empêche de courir, de marcher sans laisse ou encore de jouer avec ses congénères, comme le rapporte le Mirror.

A cause de cette malformation, Leia ne peut être promenée plus de 20 minutes par jour. Elle affecte également son quotidien par les vives douleurs qu’elle entraîne.

Mike Jupp, qui vit à Littlehampton dans le comté du Sussex de l'Ouest (Sud de l’Angleterre), avait découvert le problème dont souffre sa chienne lorsqu’elle n’était encore qu’un chiot. Il avait remarqué qu’elle montrait des signes d’inconfort lorsqu’elle devait s’asseoir ou se coucher dans certaines positions.

Suspectant une pathologie d’ordre musculaire, il avait emmené Leia en clinique vétérinaire pour la faire examiner. Les spécialistes lui avaient alors expliqué qu’elle la cause de ses maux était cette forme rare et sévère de dysplasie de la hanche, « le pire cas […] qu'ils aient vu chez un chiot de son âge », raconte-t-il.

Une cagnotte et un défi pour financer les soins de Leia

L’homme est malgré tout bien déterminé à aider Leia à connaître une existence heureuse et paisible. Elle prend des traitements qui soulagent quelque peu les symptômes, mais pour corriger l’anomalie et lui permettre de vivre comme ses semblables, une intervention chirurgicale est nécessaire.

Mike Jupp attend d’ailleurs la prochaine consultation pour en savoir plus, mais la chienne devra probablement subir une triple ostéotomie du bassin (TOB). L’opération et les soins associés ont un coût élevé, et le maître de Leia ne peut l’assumer seul.

A lire aussi : Un chien découvre une grotte enneigée et décide d'en faire sa nouvelle maison !

C’est pourquoi il a décidé de lancer une collecte de fonds, qu’il espère accélérer en s’engageant à courir un mile (1,6 km) tous les 500 livres (580 euros environ) récoltés. Défi qu’il relèvera d’ailleurs en étant déguisé en Chase, l’un des chiens de la série d’animation « Pat’Patrouille ».