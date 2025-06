Aveugle, elle reçoit son diplôme et fait monter sur scène sa chienne-guide qui l’a aidée depuis le début de son parcours universitaire (vidéo)

Situé à Baton Rouge, l’université a souhaité marquer le coup en acceptant de relayer quelques images de la cérémonie officielle de la remise des diplômes avec WAFB. L’émotion est présente pour Taylor qui mesure tout le chemin parcouru, en très bonne compagnie.

WAFB

« Cela a été une expérience formidable »

Depuis sa première année d’étude à la LSU, Taylor est accompagnée de sa chienne-guide, Taupe, qui la connaît par cœur. La chienne la guide dans le campus, d’un cours à l’autre et sur les autres trajets de la vie quotidienne. Sans elle, la jeune femme n’aurait pas suivi ses cours dans d’aussi bonnes conditions.

Les proches de l’étudiante étaient présents pour l’occasion, et saluent eux-aussi le parcours admirable de la jeune femme dans le domaine des relations internationales et qui se destine à poursuivre ses études dans le droit.

Un épisode récent qui renforce la confiance

Taylor confiait qu’encore récemment, sa chienne lui a rendu un immense service, et lui a même permis d’éviter une situation grave. Elle revenait sur les faits suivants : « Nous traversions alors que le feu piéton était vert, mais une voiture a tourné alors qu’elle ne devait pas le faire, et elle allait vraiment vite. Taupe s’est empressée de me mobiliser pour me mettre à l’écart ». Encore émue par cet événement, Taylor avouait que Taupe lui a témoigné une nouvelle preuve de confiance ce jour-là. Elle déclarait : « Je ne m’attendais pas à avoir une telle relation avec un chien ».

A lire aussi : À l’approche de Noël, les chiens d’un refuge reçoivent des cadeaux à l’occasion d’une journée spéciale organisée rien que pour eux (vidéo)

WAFB

Une double mise à l’honneur

L’émotion est palpable à travers les images diffusées par WAFB. Ce jour de remise des diplômes, c’est une double mise à l’honneur à laquelle a assisté le public. Se sentant en sécurité avec sa chienne, Taylor a confiance en l’avenir et compte bien renouveler l’expérience sur scène si cela se présente à nouveau.

Toujours présents pour soutenir leurs humains, les chiens-guides mériteraient aussi un diplôme selon la jeune femme.