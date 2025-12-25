Elle repère un chat allongé sur l'autoroute et craint d'être arrivée trop tard, mais le regard qu'il lui lance relance l'espoir

Affalé sur le bitume, un chat épuisé n’espérait plus grand chose alors que les usagers de l’autoroute défilaient à toute vitesse à seulement quelques centimètres. Jjusqu’à ce qu’une automobiliste au grand cœur décide de passer à l’action. Grâce à un élan de compassion aussi spontané que déterminant, Sunny – comme elle l’appellera plus tard – vit aujourd’hui une incroyable renaissance.

Par une chaude journée d’août, une Katie Zelenika, une habitante de l’Indiana (Etats-Unis), était au volant de sa voiture et passait par une autoroute à Chicago (Illinois), quand elle a repéré un chat roux couché sur le terre-plein central. Il était immobile, mais risquait sa vie s’il venait à traverser la chaussée en plein trafic.

“Je me suis dit : Il n’y a aucune chance qu’il puisse traverser, et personne d'autre n'allait probablement s'arrêter”, raconte-t-elle à The Dodo . Elle a alors décidé de faire demi-tour. Prendre une sortie et revenir à l’endroit où elle venait de voir le chat lui a pris 10 bonnes minutes. Durant ce laps de temps, elle avait peur d’arriver trop tard.

“Quand je suis arrivée en voiture, il était allongé sur ce qui ressemblait à une bouche d’égout, et je ne savais pas s’il était encore en vie”,poursuit Katie Zelenika. Toutefois, lorsqu’elle est descendue du véhicule, le matou l’a regardée. Il était clairement épuisé et terrifié.



Katie Zelenika

L’automobiliste a pris tout son temps pour l’approcher sans l’effrayer. “Finalement, après 20 à 30 minutes environ, j'ai réussi à l’envelopper dans un sweat-shirt et à le faire monter dans ma voiture”, dit-elle.

Katie Zelenika a contacté l’association locale Michiana Humane Society, qui a accepté de financer les soins du chat et de l’aider à s’occuper de lui. Elle est ainsi devenue sa mère d’accueil et l’a appelé Sunny.

Soins, séjour chez sa sauveuse et adoption

Le lendemain, elle l’a emmené chez le vétérinaire, qui a constaté qu’il ne portait pas de puce d’identification, qu’on l’avait dégriffé et que “tous ses coussinets étaient brûlés à force de marcher”.

Au fil des jours, Sunny s’est détendu et adapté à son nouvel environnement. Il est devenu plus joueur. “Il voulait juste des caresses sur le ventre ou agiter les pattes en l’air”, se souvient sa bienfaitrice.



Katie Zelenika

2 mois plus tard, la Michiana Humane Society lui a trouvé un adoptant. Katie Zelenika était à la fois triste de le voir partir et heureuse de le savoir au sein d’une famille aimante pour la vie. Ce nouveau départ inespéré, c’est grâce à elle qu’il a pu y avoir droit. Elle peut être fière de ce qu’elle a accompli.

Katie Zelenika