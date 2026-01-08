Confondue avec un abandon, cette chienne tremblante sous la pluie qui se laisse approcher par une inconnue attendait en réalité ses maîtres (vidéo)

Trempée et visiblement paniquée, une petite chienne a frôlé le pire sur le bord d’une route très fréquentée. Grâce à la vigilance d’un passant et à la mobilisation rapide d’une bénévole, son histoire a finalement connu une issue aussi émouvante qu’inespérée.

A Granbury dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), une chienne en détresse a attiré l’attention d’un passant vigilant qui a aussitôt lancé un appel à l’aide la concernant sur les réseaux sociaux. La femelle Chihuahua se tenait assise au bord d’une autoroute, à proximité d’une boîte en carton, sous la pluie et tremblant de tout son corps.

Le post du témoin a été vu par une bénévole à l’association locale Lucky Dog Rescue. Elle s’est tout de suite rendue sur les lieux.

Après s’être garée sur la bande d’arrêt d’urgence, elle s’est approchée du carton qui était vide. Elle a alors inspecté les environs et a fini par localiser la chienne, qui n’était qu’à quelques mètres de là. Elle était couchée au pied d’un arbre, totalement trempée, frigorifiée et terrifiée.



@lucky.dogrescue633 / TikTok

“Il faisait 6°C et il pleuvait sans cesse depuis 2 jours”, indique le texte incrusté dans la vidéo montrant le sauvetage, partagée sur le compte TikTok de l’association “@lucky.dogrescue633” le 4 décembre 2025 et relayée par PetHelpful .

“On ne l'entend peut-être pas sur la vidéo, mais il grognait après moi, poursuit l’auteure en légende de la publication. Oui, il m'a mordue au visage quand je l'ai pris, mais je l'ai secouru. Je vais publier une annonce et essayer de retrouver son propriétaire.”

@lucky.dogrescue633 You may not can hear in the video but he was growling at me. Yes, he bit me in the face when I picked him up. But I have him. Gonna post and try to find owner. ? original sound - Lucky Dog Rescue

La bénévole employait le masculin, car elle ignorait encore à ce moment-là qu’elle avait affaire à une chienne.

Les retrouvailles

Le lendemain, une nouvelle vidéo a été postée. Elle était encore plus émouvante, puisqu’elle permet de revivre les retrouvailles de la rescapée avec ses propriétaires au refuge. La voici :

A lire aussi : « Avant, il mettait 30 minutes à sentir une banane », après des années sans sentir, ce chien réagit à une odeur pour la toute première fois (vidéo)

Ces derniers ont pu être contactés grâce à la puce d’identification de la chienne, qui s’appelle Queenie. Ils venaient de faire 1h30 de route pour la revoir et la ramener à la maison.

Ils ont expliqué que Queenie s’était enfuie de la chambre de motel où ils séjournaient avec leurs autres chiens. Ils avaient pourtant demandé au personnel d’être vigilants en ouvrant la porte, mais cette requête n’avait manifestement pas été respectée.

La chienne était restée introuvable jusqu’au témoignage du bon samaritain et l’intervention de la bénévole de Lucky Dog Rescue.