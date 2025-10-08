Sous les yeux des habitants, un chien survit de justesse à l'attaque d'un léopard ayant fait irruption dans une résidence

L’année dernière encore, Mumbai était la ville qui concentrait la plus forte densité de léopards au monde. Ces animaux sauvages composent avec les habitants, mais il arrive que des incidents soient recensés. Récemment, par exemple, un chien a été attaqué et gravement blessé par l’un des félins, mais il s’en est sorti.

Mumbai, la ville la plus peuplée de l’Inde, compte plus de 21 millions d’habitants, mais pas que. Les humains partagent leur territoire avec un nombre record de léopards, d’autant plus à proximité du parc national Sanjay Gandhi. Les plus curieux des félidés quittent les bois pour s’aventurer sur les propriétés des humains et il arrive parfois que des incidents dramatiques se produisent.

Si ces boules de poils sont assez craintives lorsqu’elles croisent des Hommes, leur instinct ressurgit parfois quand elles se trouvent face à un autre animal. C’est ce qu’il s’est passé le 17 septembre dernier aux environs de 3 heures du matin. Un guépard s’est aventuré dans un complexe résidentiel appelé Eden Woods où vivent de nombreux chiens errants.

Scary visuals of a today Morning Leopard attack a Dog & trying to carry it at Eden Woods Complex @ 3:00am. The dog somehow managed to save itself.

Be safe Thanekars…@richapintoi @RoadsOfMumbai @QueenofThane @MH04Thane pic.twitter.com/vsZEqwAxXV — ?????? info (@mulund_info) September 17, 2025

Une attaque violente

L’un d’eux a malheureusement été la cible du félin, qui a grimpé par-dessus la clôture de la propriété, s’est dirigé vers l’un des canidés et l’a violemment saisi. Il a ensuite tenté de l’emmener avec lui, mais le chien s’est fermement défendu. Son assaillant a alors lâché prise et s’est enfui. Il a été gravement blessé dans l’attaque, mais est resté en vie.

Le personnel du complexe a retrouvé le battant en piteux état, puis a visionné les caméras de surveillance pour comprendre ce qu’il s’était passé durant la nuit. Il a alors découvert l’attaque et a partagé les images sur les réseaux sociaux, qui ont laissé les internautes sans voix.

@mulund_info / X

Ceux-ci étaient soulagés que le chien errant ait survécu à une telle attaque, mais se sont inquiété pour sa santé, car il a perdu beaucoup de sang. Heureusement, il a immédiatement été pris en charge par l’association SPCA et a reçu les soins nécessaires pour se remettre sur pattes.