« Les meilleurs voisins au monde », ils construisent une petite porte dans leur clôture pour permettre à leurs chiens de se retrouver (vidéo)

Certains adoptants feraient absolument tout pour le bien-être de leur fidèle compagnon. Récemment, un couple a construit une petite porte dans sa clôture pour permettre à son chien de jouer avec son voisin. Une vidéo montrant cette construction ingénieuse a été publiée sur TikTok, et est devenue virale.

Ils sont les meilleurs amis au monde, mais sont séparés par une clôture. 2 Teckels voisins rêvaient de pouvoir se côtoyer le plus souvent possible, et sans contrainte. Grâce à leur famille, leur plus grand rêve est devenu réalité !

Comme le rapporte un article publié dans les colonnes de Newsweek, les adoptants de l’un des 2 toutous ont construit une petite porte dans la clôture en bois, ainsi qu’une rampe pour faciliter l’accès entre les 2 jardins.

« Les meilleurs voisins au monde »

Dans une vidéo diffusée sur TikTok le 13 juillet, on peut voir l’un des Teckels attendre devant la clôture en remuant la queue. Puis, son propriétaire ouvre la petite porte qu’il a construite afin de laisser son voisin à 4 pattes et meilleur ami entrer. Ce dernier utilise la rampe pour se rendre dans le jardin en toute sécurité.

Les boules de poils sont impatientes de se retrouver, au point de bloquer le passage ! S’ensuivent des papouilles et une adorable séance de jeu !

Depuis sa mise en ligne, le clip a été vu 1,8 million de fois et reçu plus de 124 000 mentions « j’aime ». « Les meilleurs voisins du monde », écrit un internaute. « C’est tellement mignon », commente un autre utilisateur du réseau social. « C’est génial ce que vous avez fait pour votre chien », déclare une dénommée Michele.

Grâce à cette solution, les Teckels se rendent visite régulièrement. Ils peuvent se dépenser ensemble en courant et en jouant. Comme quoi, certaines grandes amitiés peuvent surmonter tous les obstacles !

