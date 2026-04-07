Soulagé d'avoir été libéré du bocal qui emprisonnait sa tête, ce chien errant fond dans les bras de sa sauveteuse (vidéo)

Un chien errant dont la tête était prise au piège dans un réservoir de distributeur de croquettes a finalement été libéré grâce à l’intervention d’une agente dévouée et de vétérinaires prudents. Baptisé Jones, il se remet de ses frayeurs et attend désormais de trouver un foyer aimant.

L'agente Davis, du service de sauvetage et de contrôle des animaux du comté de Maricopa, en Arizona (Etats-Unis), a été informée de la détresse d'un chien qui errait avec la tête coincée dans un bocal en plastique.

« J’ai trouvé le chien, et je voulais vraiment lui enlever le bocal dès que possible, raconte-t-elle à The Dodo . Il traînait avec son ami, et quand je me suis approchée, les 2 chiens se sont séparés et sont partis en courant. »



Maricopa County Animal Care & Control / Facebook

Il y avait urgence ; malgré la présence d'un trou au-dessus de l'objet, le canidé respirait et voyait très mal. « Je m’arrêtais de courir de temps en temps pour le laisser se calmer et se reposer », dit l'agente.

Au bout d'une demi-heure, elle a réussi à le cerner dans une arrière-cour. Elle a enfin pu lui mettre une laisse autour du cou et le faire monter à bord de son véhicule

« J’étais vraiment soulagée. J’ai essayé d’enlever le bocal, mais il était bien accroché. J'ai réalisé que j'avais besoin d’aide pour l’enlever en toute sécurité et sans lui faire mal », poursuit sa sauveuse.

Au refuge, le chien était attendu par la vétérinaire Samantha Thurman et son équipe, qui se sont tout de suite mises au travail. Procédant très lentement et prudemment, elles ont finalement réussi à libérer sa tête. Le chien s'est alors réfugié dans les bras de l'une de ses bienfaitrices, comme pour la remercier. Cette scène émouvante a été filmée, et la vidéo partagée sur Facebook. La voici :

L'objet n'était pas vraiment un bocal, mais le réservoir d'un distributeur de croquettes pour chien. Le quadrupède avait certainement été attiré par l'odeur et poussé par la faim à en fouiller le fond, avant de s'y coincer la tête.



Maricopa County Animal Care & Control / Facebook

Le rescapé a été appelé Jones et attend désormais d'être adopté. « J’adorerais qu’il aille dans un bon foyer. J'en serais tellement heureuse », conclut l'agente Davis.



Maricopa County Animal Care & Control / Facebook

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Comment éviter que votre chien se coince dans des objets du quotidien ?

Même les chiens les plus prudents peuvent se retrouver coincés dans des récipients ou accessoires ménagers. Pour empêcher votre compagnon de se retrouver dans une telle situation :