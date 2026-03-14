« Pendant 6 ans, il n'a eu aucune famille », rejeté pour son sourire unique, ce chien découvre enfin la vie dans un foyer (vidéo)

Voici Vlad, un Husky croisé qui adore les longues promenades, rencontrer de nouvelles personnes et se blottir pour des câlins. Pourtant, cet adorable petit chien a passé 6 longues années dans un refuge, rejeté à cause de sa mâchoire particulière. Par bonheur, aujourd’hui, il découvre enfin ce que signifie avoir un vrai foyer et il a même trouvé sa famille pour la vie !

Vlad n'était qu'un chiot, quand il s'est retrouvé dans un refuge pour animaux de Cancún, au Mexique. Avec ses yeux doux et son tempérament tendre, ses sauveteurs étaient persuadés que ce petit Husky croisé serait rapidement adopté. Malheureusement, ce ne fût pas le cas.

Une si longue attente…

Comme le rapporte The Dodo, Vlad a passé 5 longues années au refuge, espérant jour après jour trouver une famille aimante, mais personne ne s’est manifesté.

Face à cette situation dramatique, l’association Border Tails Rescue, basée dans l’Illinois (États-Unis), a décidé de prendre en charge le toutou pour lui offrir une meilleure chance de trouver un foyer. Là encore, à leur grande surprise, aucune demande d’adoption n’est arrivée.

© Sherry Sarceda Long

L’équipe pensait que le sourire particulier de Vlad, dû à sa mâchoire inférieure prognathe, en était peut-être la cause. Si certains le trouvaient adorable, d’autres adoptants pouvaient être intimidés par cette particularité : « Sa bouche du bas est beaucoup plus longue que celle du haut », a expliqué un membre du personnel sur TikTok.

Cette petite particularité donnait pourtant un charme fou à Vlad, qui ne désespérait pas de changer bientôt de vie.

© Border Tails Rescue

Une nouvelle vie pleine d’aventures

Tout a basculé pour ce toutou lorsqu’Eric Noxon et Joey Masloski, défenseurs des chiens de refuge, ont entendu son histoire. Profondément touchés, ils ont immédiatement décidé de l’aider en lui donnant de la visibilité sur leurs réseaux sociaux et en devenant sa famille d'accueil.

@eric.and.joey Meet Vlad. We’re starting a new series where we do whatever the top comment says with one dog until they get adopted and Vlad is up first. Vlad is about six years old and has spent almost his entire life in the shelter system. Five years in Mexico and now with Border Tails Rescue in Illinois. He is a husky with a lot of energy, a great personality, and so much life left to live. Here’s how it works. Comment what you want us to do with Vlad next. (ON INSTAGRAM) Like the ideas you want to see most. We will do the top comment and repeat until he is adopted. Run, groom, shopping spree, or a normal dog day out. Every idea counts. If you are interested in adopting Vlad, please contact @Border Tails Rescue in Northbrook, Illinois. ? som original - anix nerd1

« Vlad n'a aucune idée de ce que c'est que de vivre dans une maison », a déclaré Eric sur TikTok. « Pendant 6 ans, il n'a eu aucune famille. Il a juste survécu, jour après jour. »

Chez Eric et Joey, le toutou a alors découvert avec étonnement ce qu’était une maison. Dès sa première nuit, il a profité de longues promenades et de jeux, explorant enfin un quotidien inconnu depuis de longues années. Pour lui offrir une vie d’aventures, ses anges gardiens l’ont même emmené à un match de hockey professionnel et dans un vol privé de Chicago à Las Vegas.

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Puis, enfin, le jour tant attendu est arrivé : Vlad a été adopté ! Tandis que le toutou s’éloignait avec sa nouvelle maman, il ne pouvait s’empêcher de sourire, un sourire partagé par tous ceux qui avaient suivi son incroyable parcours.