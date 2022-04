Une infirmière vétérinaire a 20 semaines pour se trouver un nouveau logement avec ses 20 chiens

5 mois. C’est le court délai dont dispose la fondatrice d’une association venant en aide aux chiens en détresse pour trouver une nouvelle maison capable de les accueillir, elle et ses 20 amis canidés. La famille ne peut plus rester dans la ferme qu’elle loue, ses propriétaires devant la reprendre et la rénover. Un appel à l’aide a été lancé.

Une Française vivant en Irlande où elle tient un refuge, a lancé un SOS dans l’espoir qu’on l’aide à trouver un nouveau logement pour ses dizaines de chiens. Une information rapportée par Belfast Live le jeudi 31 mars.

Caroline Delaye, 45 ans, s’était établie sur l’île britannique il y a 27 ans. Ayant suivi une formation d’infirmière vétérinaire, elle avait fait du bénévolat à la SPCA de North County Dublin, dans la capitale irlandaise, pour remercier l’association de l’avoir aidée lors de son tout premier sauvetage. Il s’agissait alors d’un Collie qu’elle avait découvert effondré dans la rue.

Elle avait ensuite fondé son propre refuge, le Together Furever Home. Au total, elle a sauvé et hébergé près de 100 chiens, et en a actuellement 20. Elle louait une ferme depuis 7 ans, mais les propriétaires prévoient de la récupérer et de la rénover. Caroline Delaye doit trouver une nouvelle maison, suffisamment grande pour accueillir sa famille de canidés, d’ici 20 semaines.

Elle se dit prête à emménager n’importe où, aussi bien en Eire qu’en Irlande du Nord. Elle ne cache pas sa crainte de ce que lui réserve le futur. « Aujourd’hui, j’ai peur pour l’avenir », confie-t-elle en effet en lançant un appel à l’aide.

« Dans 20 semaines, cette vie de rêve sera terminée et mes chiens seront sans abri »

Caroline Delaye tient à préciser que les propriétaires de la ferme ont toujours été corrects et qu’elle ne leur en veut pas. Il lui faut néanmoins trouver une solution le plus vite possible pour que son adorable meute ne se retrouve pas sans abri. Meute constituée principalement de chiens de moyenne et de grande tailles (Berger Allemand, Dogue Allemand, Saint-Bernard, Saluki...), mais aussi de Terriers.



Caroline Delaye / GoFundMe

Celle qui gagne sa vie en réalisant des portraits d’animaux de compagnie et en faisant du toilettage indique que « ce qui est en danger ici, c'est la vie d'une famille. Peut-être pas comme la plupart des autres, mais nous sommes une famille et je ferai tout ce que je peux pour la protéger ».

Caroline Delaye compare la ferme à un « paradis » pour ses chiens, avec de grandes étendues permettant à ces derniers de se dépenser et de jouer en toute sécurité, ainsi des cours d’eau pour se baigner. « Mais dans 20 semaines, poursuit-elle, cette vie de rêve sera terminée et mes chiens seront sans abri ».

« Je ne regrette rien »

Plus que jamais, elle a aujourd’hui besoin qu’un élan de solidarité se mette en place autour d’elle et de sa famille. Qu’elle puisse ainsi continuer à prendre soin « d’animaux dont personne ne voulait, qu’on avait abandonnés, négligés ou laissés pour morts ». Des créatures ayant énormément souffert, soit physiquement soit émotionnellement, mais qui sont devenus des chiens « équilibrés, éduqués et amicaux ».

« Je ne regrette rien, car le bonheur, la joie et l'amour de mes animaux de compagnie valent tout, ajoute Caroline Delaye. J'espère simplement que quelqu'un pourra m'aider à m’orienter vers le bon endroit, où je pourrai créer un sanctuaire pour sauver des vies et rendre leur monde meilleur. Je prie pour que nous ayons un avenir. »

Une cagnotte a été ouverte sur la plateforme GoFundMe.