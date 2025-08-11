« Son début de vie ? Brutal », ce chien trouvé en piteux état respire la joie de vivre, malgré les épreuves, et cherche des adoptants aimants

Le plus grand rêve de Vino ? Ressentir le grand frisson du coup de foudre. Actuellement en famille d’accueil sur l’île de La Réunion, ce chien trouvé seul dans un état catastrophique espère rencontrer des adoptants qui accepteront sa différence et l’aideront à oublier les épreuves du passé.

« Son début de vie ? Brutal, écrit l’association AMI – Protection animale sur Animaux.fr, retrouvé seul à 2 mois, dans une ravine. Un chiot bourré de vers, couvert de tiques, avec les yeux abîmés. Un glaucome lui a coûté l’un de ses précieux yeux… […] Malgré ces épreuves, Vino n’a jamais baissé les oreilles. Il a décidé que la vie, il allait la croquer. Et que ce serait elle qui fermerait les yeux sur ses différences. »

Désormais, son corps ne constitue plus un terrain de jeu pour les parasites et son petit estomac est comblé tous les jours. Grâce à ce sauvetage, la solitude a lâché sa proie et planté ses griffes ailleurs. Placé entre des mains bienveillantes, Vino découvre le bonheur d’être aimé et soigné par des humains au grand cœur.

VINO Âge : 1 an Localisation : Paris (75000) Association : AMI Protection Animale Rencontrer VINO

« Il adore la compagnie »

À l’heure actuelle, l’ex-va-nu-pattes se trouve en famille d’accueil sur l’île de La Réunion et attend patiemment les adoptants de ses rêves. Adoptable partout en France, il espère que des personnes aimantes et responsables poseront un regard rempli de douceur sur lui, et qu’elles regarderont au-delà de sa différence.

Association AMI – Protection animale

« Vino est un concentré de tendresse, d’audace et de vitalité, écrivent les bénévoles de l’association, qui ne tarissent pas d’éloges sur lui, il est vif, curieux, plein d’énergie et de tendresse. […] Vino est affirmé mais affectueux, fougueux mais câlin, intrépide mais attachant. Il adore la compagnie, qu’elle soit canine, féline ou humaine, et s’intègre facilement dans un quotidien chaleureux. »

© Association AMI – Protection animale

Ce jeune chien de taille moyenne a besoin d’une famille « prête à l’accompagner avec bienveillance et constance ».

Tout ce qu’il désire, c’est profiter des petits plaisirs de la vie en bonne compagnie !

© Association AMI – Protection animale

« Une chose est sûre, concluent ses bienfaiteurs, ce petit berger fauve au grand cœur et au regard unique vous offrira un amour immense, de ceux qui guérissent tout. »

Retrouvez de plus amples informations (compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association AMI sur l’annonce d’adoption Animaux.fr de Vino.