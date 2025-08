« Usée par la rue et l'indifférence » cette chienne rêve « d'un petit coin de canapé », mais aussi d'énormément d'amour

Nova a besoin de vous ! Cette jolie puce, abîmée par les épreuves de la vie, cherche une famille d’adoption patiente, douce et rassurante qui lui permettra d’évoluer à son rythme. La chienne, qui a erré sur l’île de La Réunion et souffert de divers troubles de la santé, est actuellement en famille d’accueil.

Sur l’île de La Réunion, Nova était une ombre ignorée de tous qui errait désespérément dans les rues en rêvant d’une vie meilleure. La va-nu-pattes fuyait les humains et traversait dangereusement les routes.

En plus de subir les affres de la solitude, la vagabonde traînait un corps maigre et souffrait de démangeaisons importantes. C’était « une petite chienne en souffrance, usée par la rue et l’indifférence », écrit l’association AMI.

© Association AMI Protection Animale

Jusqu’au jour où Nova a pu compter sur la mobilisation de plusieurs personnes au grand cœur, sensibles à sa détresse. « Grâce aux réseaux sociaux et à une chaîne de solidarité », la boule de poils, craintive et réservée, a été attrapée et mise en sécurité.

NOVA Âge : 6 ans et 7 mois Localisation : Saint-Leu (Réunion) Association : AMI Protection Animale Rencontrer NOVA

« Elle a appris à faire confiance »

« Les débuts ont été difficiles : douleurs, pleurs, morsures jusqu’au sang… Mais avec les premiers soins et beaucoup de douceur, Nova a fini par relâcher ses peurs », indique l’organisme sur sa page Facebook.

Positive à l’ehrlichiose, une maladie bactérienne transmise par une tique, la rescapée suit un traitement adapté. De même, elle bénéficie d’une bonne prise en charge pour son problème dermatologique.

© Association AMI Protection Animale

Au fil du temps, l’ex-va-nu-pattes a repris des forces et du poids. Ses poils ont également commencé à repousser. « Elle fait la fête chaque matin, elle s’ouvre doucement à l’amour », et « elle donne des bisous ». Une belle évolution, qui réchauffe le cœur !

Aujourd’hui, Nova poursuit sa métamorphose au sein d’un foyer d’accueil. D’après ses bienfaiteurs, « elle a appris à faire confiance, à jouer avec ses congénères et à s’aventurer dans le jardin ».

© Association AMI Protection Animale

Identifiée et stérilisée, la chienne espère mettre la patte sur une famille d’adoption patiente, douce et rassurante. Son plus grand souhait ? Avoir « un petit coin de canapé », « beaucoup d’amour » et « la stabilité qu’elle n’a jamais eue ».

Qui réalisera le rêve de cette belle âme, qui a enfin quitté l’obscurité pour aller vers la lumière ?

A lire aussi : Grâce à ses missions guidées par drone, ce chien des forces spéciales entre dans l’histoire avec une prestigieuse récompense décernée par la Centrale Canine

© Association AMI Protection Animale

Retrouvez de plus amples informations (compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association AMI sur l’annonce Animaux.fr de Nova.