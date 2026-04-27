Son chien sénior disparaît, une famille reçoit une photo de lui aux urgences avant de découvrir une arnaque

Disparu puis au cœur d’une mise en scène inquiétante, Archer a en réalité été enlevé dans le but d’extorquer de l’argent à sa famille. Le chien sénior a finalement été retrouvé sain et sauf, révélant une arnaque grossière mais déjouée à temps.

Lytton Cosens habite Deltona en Floride (Etats-Unis). Propriétaire d'un chien sénior, un croisé Beagle de 11 ans répondant au nom d'Archer, il a récemment fait l'objet d'une tentative d'escroquerie de la part de personnes malveillantes autour de l'animal, qui est toutefois rentré sain et sauf à la maison. Un récit que rapporte 12 On Your Side .

Le quadrupède avait disparu le 11 mars 2026. Lytton Cosens s'était lancé à sa recherche dès qu'il s'en était rendu compte. Sans résultat.



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Le lendemain, lui et sa famille avaient été contactés par quelqu'un qui affirmait avoir retrouvé Archer. Leur interlocuteur leur annonçait une nouvelle glaçante ; le chien aurait été renversé par un véhicule et devait être opéré.

« La première chose à laquelle on pense, c’est : “Mon Dieu, quelqu’un l’a retrouvé” », raconte Lytton Cosens.

Leur interlocuteur a réclamé plus de 2 700 dollars (2 300 euros environ) pour l'intervention chirurgicale. Le propriétaire d'Archer a demandé des photos prouvant des photos. « Il nous a envoyé un cliché et, au premier coup d’œil, on voit mon chien allongé sur une table d’opération », dit le maître du canidé.



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Une demande étonnante qui change tout

Lytton Cosens y a d'abord cru et a demandé si son ami à 4 pattes allait survivre. L'individu a ensuite précisé qu'il souhaitait recevoir le montant non pas en espèces, mais en cartes-cadeaux, qui lui a mis la puce à l'oreille.

En examinant les photos de plus près, il a été conforté dans son sentiment qu'il avait affaire à une personne mal intentionnée. Il y avait des différences dans les motifs du pelage d'Archer et, pire encore, les radiographies dataient de 2022. Il était clair qu'il s'agissait de photomontages.

Par la suite, un voisin a dit à Lytton Cosens avoir vu une femme faire monter Archer dans sa voiture. Puis celle-ci est revenue, au volant du même véhicule, pour abandonner le croisé Beagle devant chez lui.

Archer a ainsi été retrouvé rapidement, et il était sain et sauf. Il n'y avait eu ni accident de la route, ni intervention chirurgicale. Il avait tout simplement été enlevé, et les ravisseurs espéraient extorquer de l'argent à ses maîtres.



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