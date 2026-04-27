Son chien sénior disparaît, une famille reçoit une photo de lui aux urgences avant de découvrir une arnaque
Disparu puis au cœur d’une mise en scène inquiétante, Archer a en réalité été enlevé dans le but d’extorquer de l’argent à sa famille. Le chien sénior a finalement été retrouvé sain et sauf, révélant une arnaque grossière mais déjouée à temps.
Lytton Cosens habite Deltona en Floride (Etats-Unis). Propriétaire d'un chien sénior, un croisé Beagle de 11 ans répondant au nom d'Archer, il a récemment fait l'objet d'une tentative d'escroquerie de la part de personnes malveillantes autour de l'animal, qui est toutefois rentré sain et sauf à la maison. Un récit que rapporte 12 On Your Side.
Le quadrupède avait disparu le 11 mars 2026. Lytton Cosens s'était lancé à sa recherche dès qu'il s'en était rendu compte. Sans résultat.
Le lendemain, lui et sa famille avaient été contactés par quelqu'un qui affirmait avoir retrouvé Archer. Leur interlocuteur leur annonçait une nouvelle glaçante ; le chien aurait été renversé par un véhicule et devait être opéré.
« La première chose à laquelle on pense, c’est : “Mon Dieu, quelqu’un l’a retrouvé” », raconte Lytton Cosens.
Leur interlocuteur a réclamé plus de 2 700 dollars (2 300 euros environ) pour l'intervention chirurgicale. Le propriétaire d'Archer a demandé des photos prouvant des photos. « Il nous a envoyé un cliché et, au premier coup d’œil, on voit mon chien allongé sur une table d’opération », dit le maître du canidé.
Une demande étonnante qui change tout
Lytton Cosens y a d'abord cru et a demandé si son ami à 4 pattes allait survivre. L'individu a ensuite précisé qu'il souhaitait recevoir le montant non pas en espèces, mais en cartes-cadeaux, qui lui a mis la puce à l'oreille.
En examinant les photos de plus près, il a été conforté dans son sentiment qu'il avait affaire à une personne mal intentionnée. Il y avait des différences dans les motifs du pelage d'Archer et, pire encore, les radiographies dataient de 2022. Il était clair qu'il s'agissait de photomontages.
Par la suite, un voisin a dit à Lytton Cosens avoir vu une femme faire monter Archer dans sa voiture. Puis celle-ci est revenue, au volant du même véhicule, pour abandonner le croisé Beagle devant chez lui.
Archer a ainsi été retrouvé rapidement, et il était sain et sauf. Il n'y avait eu ni accident de la route, ni intervention chirurgicale. Il avait tout simplement été enlevé, et les ravisseurs espéraient extorquer de l'argent à ses maîtres.
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Le conseil Woopets : comment réagir face à une tentative d’arnaque liée à la disparition de son animal ?
- Garder la tête froide : les escrocs jouent sur l’émotion et la vulnérabilité du moment. Refuser toute demande urgente de paiement sans preuve vérifiable.
- Exiger des éléments concrets : demander plusieurs photos ou vidéos récentes, idéalement avec un détail précis (objet du jour, position spécifique) pour confirmer qu’il s’agit bien de son animal.
- Refuser les moyens de paiement suspects : les cartes-cadeaux, cryptomonnaies ou virements instantanés sont des signaux d’alerte fréquents.
- Vérifier les incohérences : date des clichés, particularités physiques (pelage, cicatrices), contexte médical… Le moindre détail compte.
- Contacter un vétérinaire ou une clinique locale : un professionnel pourra confirmer si une prise en charge est réelle ou fictive.
- Prévenir les forces de l'ordre : signaler immédiatement la tentative d’escroquerie et la disparition à la police ou à la gendarmerie.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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