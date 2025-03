Son chien se fait enlever, elle découvre une vidéo de lui 3 mois plus tard sur internet lui permettant de connaître le sort qui lui a été réservé et de le retrouver

Pour Paula Sanchez, ces derniers jours ont été un véritable cauchemar. Son Bouledogue Français, Cooper, qui avait disparu depuis plusieurs mois, a été filmé en train de recevoir des coups par un individu sans cœur. Ce dernier, originaire de Dubaï, avait volé l’animal et l’avait maltraité ensuite. La réactivité des voisins a permis de secourir la victime.

Paula, qui vit à Madrid, en Espagne, a voyagé vers les Émirats arabes unis avec Cooper. Malheureusement, pendant le séjour, elle a croisé le chemin d’une personne extrêmement mal intentionnée, qui lui a ordonné de lui donner son chien. Selon les informations communiquées par Khaleej Times, le malfaiteur l’aurait menacée et elle n’a eu nul autre choix que de céder : « Cet homme me l'a enlevé, et 3 mois de cauchemar ont suivi », partageait-elle.

@paula.sanchez.n / Instagram

Des images choquantes

Paula est restée inquiète pour son chien pendant dès semaines. Elle n’était pas au bout de ses peines, car une vidéo horrifiante dans laquelle apparaissait le chien a été partagée. L’animal était en train de se faire battre et étrangler par son voleur. Lequel l’avait retenu durant tout ce temps et lui faisait vivre l’enfer.

Les voisins ne sont pas restés inactifs face au comportement inhumain de l’individu et ont contacté la police. Celle-ci a fini par se déplacer et récupérer l’animal. Paula est restée sans voix face au clip. Non seulement, il s’agissait de Cooper, mais son chien n’avait pas une once de méchanceté en lui. Au contraire, c’était une boule d’amour et le voir dans cette situation était un véritable choc.

Par chance dans son malheur, Cooper a pu être retrouvé à l’aide de la vidéo. Sa propriétaire est retournée à Dubaï pour le récupérer et la boule de poils a retrouvé son foyer aimant. Paula a déclaré qu'il s'était remis à jouer et espère qu'il finira par oublier ces 3 mois en enfer.