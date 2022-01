Un homme aperçoit un chiot être étranglé par un Python et saute la clôture pour intervenir

Sans l’intervention héroïque d’un voisin, un chiot attaqué par un serpent n’y aurait sans doute pas survécu.

Sahra Douglas ne remerciera jamais assez Stewart Brasier, un voisin qu’elle ne connaissait pas jusque-là et grâce auquel sa jeune chienne a été sauvée de justesse. Panda, Staffordshire Bull Terrier femelle de 4 mois, avait effectivement été prise pour cible par un python avant d’être secourue par cet homme, comme le rapporte le média australien ABC News ce jeudi 27 janvier.

L’incident a eu lieu chez Sarha Douglas à Sunshine Beach dans le Queensland, sur la côte Est de l’Australie. Cette mère de famille s’apprêtait à sortir quand elle a entendu du bruit provenant du jardin de derrière.

En s’y rendant, elle a été confrontée à une véritable vision d’horreur. Un python de 2,5 mètres mordait la petite chienne à la tête tout en s’enroulant autour de son corps. Son étreinte se resserrait de plus en plus et il fallait agir au plus vite.

En panique, Sarha Douglas s’est mise à appeler à l’aide en criant. C’est là qu’un homme a sauté par-dessus la clôture et a attrapé la tête du serpent d’une main. Stewart Brasier a placé l’autre en opposition entre le reptile et le corps du chiot, afin de l’empêcher de l’enserrer davantage.

La propriétaire de Panda pensait la perdre. Elle a appelé Stuart McKenzie, un professionnel de la capture de serpents, puis s’est employée à dérouler le corps du python en le tenant par la queue. Elle y est parvenue au prix d’efforts intenses, mais les crocs du reptile étaient toujours plantés dans la tête de la chienne. Les retirer a été encore plus difficile.

Après avoir libéré Panda, Sarha Douglas et son héros de voisin se sont servis d’une housse de couette et d’une taie d’oreiller pour immobiliser le serpent jusqu’à l’arrivée de Stuart McKenzie.

Panda va « miraculeusement bien »

Ce dernier les a félicités pour avoir eu la bonne approche et réussi à sauver le quadrupède sans faire de mal au reptile. Il a pu prendre celui-ci en charge et l’éloigner en toute sécurité de la propriété.

Le spécialiste explique que le principal danger en cas d’attaque de python n’est pas la morsure, mais la constriction. Pour Stuart McKenzie, « c'est assurément quelque chose auquel il est important de sensibiliser et nous devons nous assurer que les gens sachent quoi faire ».

De son côté, Sarha Douglas a donné des nouvelles rassurantes de Panda. Le chiot va « miraculeusement bien » d’après elle. La jeune Staffie ne souffre que des lacérations causées par les crocs du serpent et devrait s’en remettre.