Bénévole à 9 ans, ce petit garçon a l'habitude de lire des livres aux chiens d'un refuge pour les apaiser

Au sein de la Jackson Humane Society, une association américaine, un petit garçon de 9 ans nommé Nehemiah a l’habitude de faire la lecture aux pensionnaires canins. L’un d’entre eux, répondant au nom de Hopper, apprécie particulièrement ces moments de douceur. Les séances de lecture contribuent grandement à son apaisement.

Hopper est connu pour son côté « turbulent » et « énergique ». Comme de nombreux autres congénères, le chien espère mettre la patte sur la famille de ses rêves. Les journées passées dans un chenil ont tendance à stresser les animaux.

Heureusement, les pensionnaires de la Jackson Humane Society peuvent compter sur le soutien précieux des bénévoles, dont un petit garçon de 9 ans nommé Nehemiah. Ce dernier apporte régulièrement un livre au refuge, pour faire la lecture aux toutous.

© Jacksonville Humane Society

« Il sait que sa lecture réconforte les chiens »

Dès que Hopper aperçoit le jeune bénévole, il ne peut s’empêcher de bondir dans tous les sens. Mais quand l’enfant s’installe à côté de son chenil et commence à lire un livre, le chien s’assoit dans le calme et savoure pleinement cet instant empreint de douceur.

© Jacksonville Humane Society

« Hopper est un chien super gentil avec beaucoup d’énergie, confie la grand-mère de Nehemiah, à la rédaction de The Dodo, la lecture semble le calmer. » Bien que son petit-fils apprécie grandement les séances de lecture avec les pensionnaires canins, il espère de tout son cœur les voir réaliser leur plus grand rêve.

« Il sait que sa lecture réconforte les chiens, poursuit sa mamie, il aime s’impliquer et est ravi lorsque les chiens sont adoptés ! » Comme le souligne Samantha Ahnen, membre de l’association, « une fois que vous devenez le meilleur ami de Hopper, il est le chien le plus fidèle et le plus affectueux ».

© Jacksonville Humane Society

Une activité pour réduire le stress des animaux

Cette activité originale fait partie du programme Pawsitive Readers du refuge. Certains bénévoles interviennent plusieurs fois par semaine pour faire la lecture à voix haute aux chiens, ce qui permet de soulager leur anxiété.

« Des études ont montré qu’écouter une personne lire à haute voix réduit le niveau de stress chez les animaux et les aide à se sentir plus détendus, confie Samantha Ahnen, les refuges peuvent être des endroits stressants pour de nombreux animaux de compagnie, c’est pourquoi ici à JHS, nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour aider les chiens et les chats à se sentir aussi calmes que possible lorsqu’ils sont avec nous. »