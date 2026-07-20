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Son chien revient avec une grenade à main dans la gueule, mais il garde son sang-froid et prévient les autorités qui font le nécessaire


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Un geste anodin a bien failli tourner au drame pour une famille thaïlandaise. Le chien qu’elle croyait simplement revenu avec un objet trouvé venait en réalité de rapporter une grenade encore fonctionnelle. Heureusement, la goupille étant restée intacte, l’engin a pu être neutralisé par des démineurs avant de causer une tragédie.

Illustration : "Son chien revient avec une grenade à main dans la gueule, mais il garde son sang-froid et prévient les autorités qui font le nécessaire"
© Bureau des relations publiques de la province de Sisaket / Facebook

En Thaïlande, un chien et sa famille sont passés tout près de la catastrophe après que l'animal est revenu à la maison avec un objet mortel dans la gueule. Il s'agissait d'une grenade à main, rapportait le site Toute la Thaïlande.

Illustration de l'article : Son chien revient avec une grenade à main dans la gueule, mais il garde son sang-froid et prévient les autorités qui font le nécessaire
Bureau des relations publiques de la province de Sisaket / Facebook

Les faits ont eu lieu le vendredi 10 juillet 2026 dans le district de Non Khun, dans la province de Sisaket. Au départ, les membres de la famille avaient cru que l'objet ramené par le chien n'était qu'un simple morceau de plastique ou un vieil os. Le quadrupède l'aurait même mordillé.

Ce n'est que lorsque son maître est rentré d'hôpital qu'il s'est rendu compte de la véritable nature du « jouet ». Il a constaté que la goupille de sécurité était toujours en place.

Illustration de l'article : Son chien revient avec une grenade à main dans la gueule, mais il garde son sang-froid et prévient les autorités qui font le nécessaire
Bureau des relations publiques de la province de Sisaket / Facebook

L'homme a gardé son sang-froid et a déposé la grenade loin de la maison, avant de prévenir le chef du village. Celui-ci a contacté, à son tour, la police locale qui a mobilisé des experts en déminage.

La grenade était encore fonctionnelle

Les spécialistes sont arrivés sur les lieux pour examiner la grenade et la détruire. Ils l'ont identifiée comme un modèle Type 82-2 de fabrication chinoise. Ils ont confirmé que, bien que rouillée et vieille de plusieurs décennies, elle était encore active et pouvait exploser.

« Si le chien avait arraché la goupille ou laissé tomber la grenade avec suffisamment de force, je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se produire », a confié le propriétaire.

Les démineurs ont emmené la grenade dans un terrain éloigné des habitations, puis l'ont fait exploser de manière contrôlée. Ce qui a laissé un cratère de 30 centimètres de profondeur et de 60 centimètres de largeur.

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Bureau des relations publiques de la province de Sisaket / Facebook

Le conseil Woopets : comment éviter que son chien ramasse des objets ou substances dangereux ?

Les chiens découvrent leur environnement avec leur truffe et leur gueule. Pour limiter les risques d'intoxication ou de blessure, quelques réflexes peuvent faire la différence :

  • Lui apprendre les ordres « laisse » et « donne » grâce à un entraînement positif et régulier. Ils peuvent empêcher le chien d'avaler un objet dangereux.
  • Le tenir en laisse dans les zones à risque, comme les abords des plans d'eau, les terrains vagues, les chantiers ou les endroits où des déchets sont présents.
  • Rester attentif à ce qu'il renifle ou ramasse, notamment les appâts, morceaux de nourriture abandonnés, os, hameçons, piles, mégots ou produits chimiques.
  • En cas d'ingestion suspecte, ne pas essayer de le faire vomir sans l'avis d'un vétérinaire, car cela peut aggraver les lésions.
  • Au moindre doute, contacter rapidement le vétérinaire. Une prise en charge précoce augmente les chances d'éviter des complications parfois très graves.

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