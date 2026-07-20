Abandonné et maltraité dans un entrepôt, ce Lévrier adoptable est « un chien merveilleux et affectueux » malgré les épreuves endurées

Koda est un magnifique Lévrier à la robe bringée, qui mérite une seconde chance dans la vie. Abandonné et maltraité dans un entrepôt en Espagne, il a été recueilli par la police puis placé en fourrière dans un état déplorable. Aujourd’hui, le rescapé canin est proposé à l’adoption sur Animaux.fr par l’association Galgos New Life.

Bien des épreuves se sont hissées sur son chemin. Koda, un Lévrier âgé d’environ 6 ans et demi, est arrivé en fourrière dans un état déplorable. Le pauvre chien à la robe bringée avait été abandonné et maltraité dans un entrepôt en Espagne, puis recueilli par la police.

« On nous a demandé de l'aide pour lui et un autre Lévrier qui semble être son frère, précise l’association Galgos New Life sur sa fiche de présentation, malgré tout ce qu'il a vécu, Koda est un chien merveilleux, affectueux, doux, amical et joyeux. »

KODA Âge : 6 ans et 8 mois Localisation : Villamalea (02270) Espagne Association : Association Galgos New Life Rencontrer KODA

« Un magnifique Lévrier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur »

Comme le précisent ses bienfaiteurs, Koda marche très bien en laisse, n’est pas timide et adore la compagnie. Il s’entend bien avec ses congénères, mais pas avec les chats. Ce brave toutou au cœur tendre rêve de quitter le refuge et de découvrir le bonheur de la vie de famille.

Identifié par puce électronique, vacciné et stérilisé, le Lévrier est prêt à rejoindre son futur foyer. Bien qu’il soit actuellement en territoire espagnol, il sera rapatrié en France par l’association une fois son adoption officialisée.

© Galgos New Life / Animaux.fr

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Le chien, qui mesure 59 cm de haut et pèse près de 26 kg, est un « magnifique Lévrier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur », qui mérite de vivre pleinement sa vie dans un environnement stable et sécurisé.

Êtes-vous prêt à lui offrir une chance de s’épanouir à vos côtés ?

© Galgos New Life / Animaux.fr

Le conseil de Woopets : comment prendre soin d’un Lévrier ?

Le Lévrier est un chien à la silhouette élancée, connu pour sa vitesse, mais aussi pour son tempérament calme et affectueux. Derrière son allure sportive se cache un compagnon sensible qui a besoin d'attentions adaptées à son mode de vie.

Sa peau fine et son faible taux de graisse corporelle le rendent plus vulnérable au froid. Lors des journées fraîches, un manteau peut être nécessaire pendant les sorties. À la maison, il apprécie un panier moelleux qui lui permet de se reposer confortablement et de préserver ses articulations.

Même s'il aime passer de longues heures à dormir, le Lévrier doit pouvoir se dépenser chaque jour. Les promenades sont essentielles, tout comme les occasions de courir dans un espace entièrement sécurisé. Son instinct de poursuite est souvent très marqué et il peut s'élancer en quelques secondes derrière une proie.

Côté alimentation, privilégiez une nourriture de qualité, adaptée à son âge, à son gabarit, à son état de santé et à son activité physique. Les repas doivent être pris au calme et les exercices intenses sont à éviter au moins 2 heures avant et après avoir mangé pour réduire les risques de torsion d’estomac.

Quid de son entretien ? Un brossage régulier permet d'éliminer les poils morts et de conserver un pelage propre. Pensez aussi à surveiller ses griffes, ses oreilles, ses yeux et ses dents. Enfin, une éducation positive, basée sur la confiance et la motivation, aidera ce chien élégant à s'épanouir pleinement à vos côtés.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Galgos New Life sur l’annonce Animaux.fr de Koda.