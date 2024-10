La découverte explosive faite par un chat lors de travaux de rénovation vaut une grosse frayeur à sa famille

Les chats rapportent et jouent avec toutes sortes de choses, mais l’un d’eux a jeté son dévolu sur un joujou extrêmement dangereux et même mortel, puisqu’il s’agit d’une grenade à main comme celles qu’emploient les militaires. Une découverte qu’il a faite dans la cave de la propriété familiale et qui a déclenché un important déploiement des forces de l’ordre.