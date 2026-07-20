L'attitude poignante d'un Golden Retriever continuant d'aboyer à la clôture où il rencontrait le chien décédé des voisins (vidéo)

Apollo, un Golden Retriever suivi par des milliers d’internautes sur TikTok, a ému les amoureux des animaux avec son comportement après la disparition de son meilleur voisin. Face à l’absence de son compagnon de jeu, il a continué à perpétuer leur rituel quotidien, jusqu’à ce que sa famille décide de lui offrir une nouvelle présence à ses côtés.

Apollo, un adorable chien de race Golden Retriever, est la vedette du compte TikTok « @apolloalaska », réunissant près de 8 000 followers.

Il entretenait un rituel quotidien à la fois touchant et amusant avec le chien des voisins, qui était un Golden Retriever, lui aussi. Tous les jours, Apollo s'approchait de la clôture séparant leurs maisons respectives, et son congénère en faisait de même ou se tenait en haut de l'escalier. Tous 2 commençaient alors leur « discussion » en échangeant de joyeux aboiements.

Ce rendez-vous était un moment immanquable, tant pour Apollo que pour son ami. Ils ne l'auraient manqué pour rien au monde. Malheureusement, la vie en a décidé autrement.

Le chien des voisins est, en effet, décédé récemment. Apollo continuait de se présenter chaque jour à la clôture, mais il ne comprenait pas pourquoi son semblable ne venait plus.

Aujourd'hui encore, il perpétue la tradition en aboyant, en remuant la queue et en reniflant la clôture, même s'il n'obtient aucune réponse.

Cette scène déchirante a été filmée par sa famille et la vidéo partagée sur TikTok le 9 juillet 2026. Elle est relayée par PetHelpful . La voici :

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Apollo aura une nouvelle amie

De nombreux internautes ont été émus par l'attitude d'Apollo. Certains parmi ceux qui ont réagi en commentaires ont suggéré à sa famille d'adopter un autre chien pour lui tenir compagnie. Cette dernière a écouté leur conseil et annoncé l'adoption d'une chienne, dont l'arrivée est prévue pour l'automne.



@apolloalaska / TikTok

Si Apollo ne retrouvera jamais les moments partagés avec son regretté voisin, la venue de sa nouvelle sœur pourrait lui permettre d’écrire une autre page de son quotidien. En attendant de faire connaissance avec sa future compagne, le Golden Retriever continue de montrer à quel point les liens qu’il tisse avec son entourage occupent une place importante dans sa vie.