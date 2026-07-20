En pleine canicule, cette chienne s'amuse comme jamais avec un arroseur en forme de fleur et savoure une pause fraîcheur (vidéo)

Pour échapper aux fortes chaleurs de Las Vegas, cette chienne appelée Yves Saint Laurent a trouvé une solution aussi simple qu'efficace : un arroseur de jardin transformé en véritable aire de jeux aquatique. Sa vidéo, où elle alterne éclaboussures et moments de pur bonheur, est devenue virale grâce à son enthousiasme communicatif.

Quand le mercure est au plus haut, tous les moyens sont bons pour profiter d'un peu de fraîcheur. Les chiens en particulier sont à protéger des méfaits de la chaleur, car ils y sont plus sensibles. Yves Saint Laurent - Yves pour les intimes - en sait quelque chose ; cette femelle American Bully Pocket, la plus petite des 4 variétés d'American Bullies, vit à Las Vegas dans le Nevada (Etats-Unis), une ville où le soleil tape très fort durant l'été.

Récemment, Yves est apparue dans une vidéo devenue virale sur le compte Instagram qui lui est dédié, « yvesdabully », où son quotidien est suivi par plus de 2 200 followers.

On y voit la chienne s'amuser avec un arroseur en forme de fleur devant l'entrée de la maison de ses maîtres. L'accessoire d'arrosage, appelé « crazy daisy » est conçu de manière à s'agiter dans tous les sens avec l'arrivée d'eau pour disperser cette dernière tout autour, ce qui ne manque pas de la stimuler.



yvesdabully / Instagram

Yves joue tout en se rafraîchissant

Tout en s'amusant, Yves est constamment aspergée et rafraîchie. Voilà ce que l'on peut appeler joindre l'utile à l'agréable.

Cette scène a fait réagir de nombreux internautes, attendris par l'attitude enjouée de la chienne. Partagée le 3 juillet 2026 sur Instagram, la vidéo a généré plus d'un demi-million de « j'aime » et est relayée par Parade Pets . La voici :

🌡️ Mon chien halète beaucoup, est-ce grave ? 💦 L'eau froide est-elle dangereuse pour mon chien ? 🐾 Voir d'autres chiens qui s'amusent en été Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Le conseil Woopets : un arroseur est-il un bon moyen de rafraîchir son chien en été ?

La réponse est oui, à condition de respecter les préférences et la sécurité de l'animal.

Toujours laisser le choix au chien : certains parmi nos amis à 4 pattes adorent jouer avec les jets d'eau, tandis que d'autres les trouvent stressants.

Privilégier une eau tempérée : une eau trop froide peut provoquer un choc thermique lorsqu'il fait très chaud.

Faire attention aux signes de surchauffe : halètement intense, salive épaisse, fatigue inhabituelle ou démarche hésitante nécessitent de mettre immédiatement le chien à l'ombre et de le rafraîchir progressivement.

Il convient de rappeler que cela ne remplace pas les bonnes habitudes ; promenades aux heures les plus fraîches, accès permanent à de l'eau fraîche et zones ombragées restent les meilleures protections contre les fortes chaleurs.