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Arrivée dans un état critique au refuge, cette chienne est sauvée par le don de sang d'un congénère découvert errant et blessé


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Recueilli après avoir connu l’errance et les blessures, un Pitbull répondant au nom de Rowlan est devenu le sauveur inespéré d’une autre chienne en détresse. Son don de sang a permis à celle-ci, appelée Tilly, d’échapper au pire alors qu'elle souffrait de carences, de déshydratation et d'anémie. Cette belle chaîne de solidarité s’est achevée par une nouvelle tout aussi réjouissante : l’adoption du chien héros.

Illustration : "Arrivée dans un état critique au refuge, cette chienne est sauvée par le don de sang d'un congénère découvert errant et blessé"
© Arizona Humane Society / Facebook

L'héroïsme de nos amis à fourrure s'exprime de différentes manières. Parfois, il prend la forme d'un don de sang qui fait toute la différence et sauve une, voire plusieurs précieuses vies. C'est ce que nous rappelle l'histoire de Rowlan et Tilly, rapportée par AZ Family.

Fin mai 2026, le refuge de l'association Arizona Humane Society, situé à Phoenix en Arizona (Etats-Unis), admettait une chienne dans un état critique. Tilly, femelle Carlin de 2 ans, était maigre, déshydratée et souffrait d'une anémie sévère. La seule chance pour la sauver était qu'elle bénéficie d'un don de sang de la part d'un congénère.

Illustration de l'article : Arrivée dans un état critique au refuge, cette chienne est sauvée par le don de sang d'un congénère découvert errant et blessé
Arizona Humane Society / Facebook

Heureusement, un donneur a vite été trouvé. Il s'agit de Rowlan, Pitbull de 7 ans recueilli par l'Arizona Humane Society après avoir été découvert errant et blessé.

Illustration de l'article : Arrivée dans un état critique au refuge, cette chienne est sauvée par le don de sang d'un congénère découvert errant et blessé
Arizona Humane Society / Facebook

Soigné et parfaitement rétabli, le chien était un bon candidat pour une transfusion. L'opération a donc eu lieu, et la santé de Tilly s'est rapidement améliorée.

« Voir un chien secouru aider à en sauver un autre est un rappel puissant de l’importance de notre travail »

Aujourd'hui, l'état de la chienne ne suscite plus d'inquiétude. Confiée à un vétérinaire, elle continue de recevoir des soins et d'être surveillée. Elle est pleinement engagée sur la voie de la guérison.

Quant à Rowlan, sa bravoure a été récompensée, puisqu'il a récemment été adopté par une famille aimante.

« Voir un chien secouru aider à en sauver un autre est un rappel puissant de l’importance de notre travail, a déclaré le Dr Steven Hansen, président-directeur général de l’association. Le don de sang de Rowlan a donné à Tilly le soutien précieux et vital dont elle avait besoin, mais son rétablissement a été rendu possible grâce à toute une équipe qui a travaillé main dans la main. »

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