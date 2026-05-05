Après 5 jours de disparition, ce Terrier est retrouvé grâce à une chienne de pistage et aux habitants mobilisés pour le ramener chez lui

Retrouvé après 5 jours d’errance, Reggie doit son sauvetage à l’incroyable flair d’une chienne pisteuse et à l’élan solidaire de toute une ville. Guidés jusqu’à sa cachette dans un jardin privé, ses maîtres ont enfin pu le serrer sain et sauf dans leurs bras.

La mobilisation de la communauté locale et la gentillesse d'un habitant ayant donné accès son jardin aux personnes qui le cherchaient ont permis à Reggie, un chien resté introuvable pendant 5 jours, de rentrer sain et sauf auprès de sa famille, rapportait le Haslemere Herald . Un dénouement heureux qui n'aurait pas été possible sans la précieuse contribution d'une chienne de pistage appelée River. C'est d'ailleurs elle la principale artisane de ce sauvetage.

Le vendredi 17 avril 2026, Reggie, croisé Terrier, était sorti de la maison de ses maîtres, Denise et Daniel Booysen, et s'était aventuré du côté du parc de Farnham dans le Surrey (Angleterre), avant de se volatiliser.

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Daniel Booysen

Sa famille s'était aussitôt lancée à sa recherche. Très vite, les habitants de Farnham se sont mobilisés tant sur les réseaux sociaux, en relayant massivement les appels à témoins, que sur le terrain en inspectant le quartier et ceux voisins.

« Reggie a pris peur, s’est enfui puis s’est caché, raconte son propriétaire. Il a fallu attendre le 5e jour pour que quelqu’un le repère à Roman Way. Il a dû atteindre le coin est du parc de Farnham, sortir près du pub The Six Bells, traverser la route et entrer dans le quartier résidentiel. »

Le 22 avril, un habitant a repéré le chien et en a immédiatement informé ses maîtres, mais Reggie a pris peur et a de nouveau disparu.

« J’ai sauté par-dessus la clôture et je l’ai pris dans mes bras »

Le jour-même, Lost Dog Tracking Network Surrey, une organisation employant bénévolement des chiens de pistage pour retrouver les animaux disparus, s'est jointe aux recherches. Sarah Archer et sa chienne pisteuse River se sont mises au travail, cette dernière ayant pu renifler un objet portant l'odeur de Reggie.



Sarah Archer

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« Elle a commencé immédiatement et nous l’avons suivie jusqu’à une maison qui semblait fortement l’intéresser », dit Daniel Booysen. L'habitant de la propriété voisine les a laissés entrer dans son jardin. C'est là qu'ils ont vu un chien à la silhouette familière. « C’était Reggie, gémissant et aboyant, raconte son maître. Le petit avait reconnu ma voix. J’ai sauté par-dessus la clôture et je l’ai pris dans mes bras. »

Le quadrupède a pu rentrer à la maison pour se remettre de cette mésaventure. Il est soigné pour une blessure causée par son harnais. Pour le reste, il est en bonne santé.