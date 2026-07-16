Trouvé errant dans la rue, ce Braque allemand décroche un emploi sur mesure à l’aéroport

Après avoir été trouvé seul dans les rues de Christchurch (Nouvelle-Zélande), Noah aurait pu rester un simple chien errant parmi tant d’autres. Mais son incroyable flair lui a ouvert une nouvelle porte : aujourd’hui, il aide les agents de la biosécurité de l’aéroport de la ville.

Les fans de l’émission Douanes sous haute surveillance le savent bien : les chiens jouent un rôle essentiel dans les aéroports pour repérer les produits interdits. Grâce à leur flair hors du commun, ces compagnons à 4 pattes sont capables de détecter des substances ou des aliments prohibés en quelques secondes. À l’aéroport de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, une nouvelle recrue vient justement de rejoindre les équipes du service de biosécurité : Noah, un Braque allemand à poil court. Pourtant, rien ne semblait destiner ce toutou à une carrière dans la détection…

La nouvelle chance de Noah

Comme le rapporte RNZ, l'histoire de Noah a commencé dans les rues de Christchurch, où ce gentil chien a été retrouvé errant en septembre dernier. Pris en charge par le service de gestion animale de la ville, le toutou n'a jamais été réclamé malgré les recherches menées pour retrouver ses propriétaires.

© Christchurch City Council / Facebook

C'est dans ce contexte que le service de biosécurité de l’aéroport (MPI) a contacté le refuge. « Ils l'avaient vu et souhaitaient venir procéder à une évaluation pour déterminer s'il serait adapté à leur environnement de travail. », a expliqué Lionel Bridger, agent du service de gestion animale.

Après une première série de tests concluants, Noah a été emmené à l'aéroport pour observer son comportement au milieu du public. Là encore, le chien a convaincu les équipes. « Tout s'est très bien passé », a déclaré Lionel Bridger, soulignant que Noah avait rapidement révélé ses talents de détecteur.

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© Christchurch Airport

Une belle reconversion dans la biosécurité

Après avoir brillamment réussi les tests de biosécurité, Noah a été envoyé à Auckland pour suivre une formation spécialisée de 6 mois. Désormais de retour à l'aéroport de Christchurch, il met son flair exceptionnel au service des agents en détectant les produits alimentaires interdits dans les bagages des voyageurs.

Il faut dire que la Nouvelle-Zélande applique des règles de biosécurité parmi les plus strictes au monde. À l'aéroport, Noah est principalement entraîné à repérer des produits alimentaires interdits ou non déclarés, comme de la viande, des fruits frais, du fromage, du miel ou encore des graines. Des denrées qui peuvent sembler anodines, mais qui représentent un risque important pour la biodiversité et l'agriculture néo-zélandaises.

Selon Lionel Bridger, la race de Noah est particulièrement adaptée à cette mission : les Braques allemands à poil court « ont un odorat très développé, ils adorent renifler partout, et c'est ce qui les rend si adaptés à ce rôle au sein du MPI. Ils sont dressés pour détecter les produits alimentaires et je crois qu'il est capable de reconnaître 18 ou 19 produits différents à ce jour ».

Une véritable revanche pour ce chien autrefois livré à lui-même, devenu un membre précieux de l'équipe de biosécurité de l'aéroport.