Un chien fait intervenir les pompiers chez le toiletteur en déclenchant accidentellement l’alarme incendie

Le 4 mai dernier, il y a eu du mouvement au Canine Cloud Nine ! Ce salon de toilettage pour chiens basé à Carmel, dans l’Indiana (États-Unis), a reçu la visite des soldats du feu à cause d’une bêtise. L’un des toutous toilettés a décrété qu’il était temps de rentrer chez lui et a activé l’alarme incendie de l’établissement pour accélérer les choses.

C’est ce qu’ont raconté avec humour les pompiers du département de Carmel, intervenus sur les lieux. Ils ont mobilisé une équipe en apprenant qu’un incendie s’était déclaré chez le toiletteur canin. Aux environs de 14 heures, précisait Wish TV, ils sont arrivés au centre commercial de la ville, là où se trouve le salon. Ils n’ont toutefois vu aucune flamme, pas même de la fumée.

Carmel Fire Department / Facebook

Une fausse alerte

En réalité, il n’y avait jamais eu de feu sur place. En effet, un Labrador au pelage noir, Bear, a enclenché l’alarme par mégarde, laquelle est directement reliée à la caserne des pompiers. Ceux-ci étaient déjà là avant même que le personnel ait eu le temps de les prévenir qu’il s’agissait d’une erreur.

Les pompiers étaient ravis de voir que tout le monde soit sain et sauf, mais ont cependant fait quelques remontrances à Bear : « Nous avons expliqué l'importance de déclencher de fausses alertes à Bear et aux autres chiens, qui ont promis de ne plus le refaire » plaisantaient-ils sur Facebook.

Par chance, les sauveteurs n’étaient pas rancuniers. Toutes les boules de poils ont pu profiter d’une séance de câlins gratuite en plus de leur toilettage : « Les équipes ont dû rester sur les lieux en attendant que la maintenance arrive et réinitialise l'alarme, ce qui nous a donné beaucoup de temps pour jouer avec les chiens ». Quelle journée pour Bear, qui a certainement eu beaucoup de choses à raconter à ses maîtres en rentrant chez lui !