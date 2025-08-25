Lors d’un vol, ces 2 chiens se sont regardés longuement et scellent une amitié instantanée (vidéo)

Ces 2 chiens ont rapidement su qu’il se passait quelque chose entre eux. Ce voyage en avion, parmi les passagers, a été l’occasion d’échanger de longs regards. Friands de ce genre d’histoire, les internautes ont visionné en masse ces images qui mettent instantanément un peu de baume au cœur.

Ce Bordoodle, croisé Border Collie et Caniche, et ce Golden Retriever ne pensaient sans doute pas sceller une telle amitié à l’occasion d’un vol avec leurs propriétaires respectifs. Ce moment ne pouvait pas sombrer dans l’oubli, c’est ainsi qu’un des propriétaires a eu l’idée de filmer la scène, pour le plus grand bonheur des internautes.

@its_snoopydogg / Instagram

« Ils se sont regardés tout le temps »

On pourrait même dire qu’ils se fixaient, alors qu’ils étaient tous les 2 au sol, entre les jambes des passagers. La tendresse était de mise pour ces propriétaires comblés d’avoir des petits chiens aussi sociables et calmes durant un moment qui peut paraître stressant.

@its_snoopydogg / Instagram

Le Bordoodle et le Golden Retriever semblent presque énamourés, ce qui est évidemment très attendrissant. On note tout de même que le Golden reste un peu sur la réserve, sa mine inquiète laissant transparaître une appréhension en lien avec le voyage.

Une interaction rarement observée

En Europe, on voit peu de chiens à bord des avions, car la réglementation ne le permet pas toujours. En règle générale, certaines compagnies acceptent la présence de petits chiens de moins de 6 kilogrammes à bord, alors que les autres doivent voyager en soute. La tendance est à l’évolution de cette règlementation et il se pourrait que plus de chiens puissent avoir accès à la cabine dans le futur. Pour le moment, les propriétaires sont invités à se renseigner auprès des compagnies choisies qui ont leurs exigences.

@its_snoopydogg / Instagram

Une rencontre sous le signe du « romantisme »

Les internautes sont nombreux à observer et à commenter la vidéo Instagram, rappelait Dogtime. C’est la tendresse qui l’emporte face à la candeur des regards échangés. Plusieurs abonnés prennent la parole à la place des chiens, qui pourraient être des voyageurs : « Où allez-vous ? Je ne sais pas. Où vas-tu toi ? Aucune idée non plus », s’amusait un internaute en commentaire.

Beaucoup d'interrogations restent en suspens suite à la diffusion des images : « Ont-ils échangé des réseaux sociaux ? » ou encore « Se sont-ils revus », les questions sont sur toutes les lèvres.