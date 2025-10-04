Son chien appelle au secours, il n’hésite pas à dévaler une pente vertigineuse pour le secourir

En tant que propriétaire d’animaux, nous avons le devoir de prendre soin d’eux et de veiller sur leur sécurité. Certains maîtres sont d’ailleurs prêts à risquer leur vie quand celle de leur boule de poils est en danger. Les proches de Twinkle, par exemple, n’ont pas hésité à dévaler une pente abrupte pour le rejoindre à proximité d’un ruisseau.

Twinkle, un petit chien au pelage beige, a paniqué lorsqu'il s’est retrouvé en contrebas d’un muret et qu’il n’est pas parvenu à l’escalader pour rejoindre sa famille. Il s’est alors mis à aboyer frénétiquement, ce qui a attiré l’attention de son maître. Lequel est alors passé à l’action pour le sortir de sa mauvaise situation.

Comme le rapportait Interaksyon , Flordeluna De Guzman, la propriétaire du toutou, s’est inquiétée pour le canidé lorsqu’elle l’a entendu aboyer de façon anormale. Elle a alors suivi les cris et l’a aperçu derrière la maison familiale, au niveau d’un ruisseau. Le quadrupède était tombé dans un genre de canal et ne pouvait pas remonter, car le mur qui surplombait les lieux était raide et lisse.

Newsflare

Une organisation minutieuse

L’animal, paniqué, avait inévitablement besoin de l’intervention d’un tiers pour remonter, alors l’époux de Flordeluna, Virgil, est passé à l’action. Accompagné par un voisin, il est parvenu à descendre jusqu’au toutou à l’aide d’une échelle en bois sur laquelle la prudence était de mise.

Heureusement, les hommes ont réussi à rejoindre le canidé sans encombre et l’ont placé dans un sac pour le remonter. Cela permettait aussi de le neutraliser, car il était particulièrement paniqué par ce qu’il venait de vivre. Une fois le chien installé dans le contenant, les bienfaiteurs ont fait chemin inverse en empruntant à nouveau l’échelle, puis ont pu ramener le quadrupède sur la terre ferme.

Newsflare

Par chance, ce jour-là, le ruisseau n’était pas sorti de son lit, ce qui arrive a priori souvent. Toutefois, l’intervention rapide des 2 hommes a évité tout risque de noyade à Twinkle. Lequel a pu se remettre de ses émotions : « Notre chien s'en est sorti indemne et n'a pas été blessé lors de sa chute. Heureusement, il n'a pas plu et le niveau de l'eau était bas », partageait sa propriétaire.