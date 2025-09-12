Après s’être échappé de sa maison, ce toutou revient avec un sac contenant 2 adorables chatons en détresse (vidéo)

On dit souvent que les chiens et les chats ne sont pas destinés à être amis et pourtant… parfois, le destin se charge de nous contredire. C’est ce qui s’est passé avec Pongo, un adorable croisé qui s’est un jour enfui de chez lui et est revenu avec 2 boules de poils abandonnées qu’il considère désormais comme ses propres petits !

Pongo est un magnifique croisé Dalmatien et Braque Allemand qui a été sauvé d’un élevage plus que douteux par ses humains. Aujourd’hui, il mène une vie de rêve et d’aventures aux côtés de ceux qui lui ont juré de l’aimer jusqu’à la fin de sa vie, même si les premiers mois de cohabitation n’ont pas été de tout repos. Peu sociabilisé et traumatisé par d’anciennes conditions de vie déplorables, Pongo a mis du temps à s’adapter à sa nouvelle vie. Il avait notamment très peur du père de famille, comme s’il avait déjà été battu par un homme par le passé. Heureusement depuis, les choses se sont considérablement améliorées. En plus d’être extrêmement proche des enfants, Pongo est devenu le meilleur ami de son papa ! Mais visiblement, le toutou avait en tête d'agrandir sa meute…

Un coup du destin

En effet, sur le compte TikTok qui lui est dédié, ses humains ont raconté en mars 2024 comment Pongo a trouvé et sauvé 2 chatons abandonnés et voués à une mort certaine. Un beau matin, l’adorable croisé s’est soudainement enfui de la maison avant de revenir quelques minutes plus tard… avec un paquet surprise dans la gueule. “Il est rentré avec un sac de chez T.J. Maxx dans lequel il y avait 2 chatons encore vivants”, explique son humain dans la vidéo. La séquence a été visionnée plus de 2,5 millions de fois et a été relayée par plusieurs médias, dont Newsweek .

Renommés TJ et Maxx, les 2 matous, l’un roux et l’autre noir, ont évidemment été soignés et adoptés par la famille de Pongo. Le brave toutou est d’ailleurs devenu un véritable papa poule et prends soin des chatons comme si c’était ses propres petits. Il les nettoie, les calines, joue avec eux et accourt dès que l’un d’entre eux se met à miauler !

@catdaddypongo I think the little gray one smothered with the towel, dont think the other two would have survived without Pongo finding him. ? Little Bitty Pretty One - Thurston Harris

Une chance inouïe

Dans une autre vidéo postée quelques jours plus tard, les humains de Pongo ont révélé qu’un 3ème chaton était dans le sac. Malheureusement il était déjà décédé lorsque le chien les a trouvés. “Je pense que le petit au pelage gris a été étouffé par la serviette. Je ne pense pas que les 2 autres auraient survécu si Pongo ne les avait pas trouvés à temps…”, expliquent-ils en légende.

© @catdaddypongo / TikTok