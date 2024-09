Un chien grièvement blessé en tentant d'escalader une clôture survit contre toute attente et rencontre l'amour 2 mois plus tard

Les lésions dont souffrait Junum étaient si choquantes que les chances de survie de ce chien paraissaient minimes. Malgré tout, il s’est accroché à la vie et les vétérinaires ont travaillé dur pour le sauver. Quelques semaines plus tard, c’est une nouvelle vie qui commence pour le loulou miraculé.

D’un pronostic vital engagé à un nouveau départ au sein d’une famille aimante, c’est le fabuleux destin d’un chien qui s’est joué en moins de 2 mois et dont l’histoire est rapportée par 12News.

Fin juillet 2024, la police de Phoenix, dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis), faisait une triste découverte. Un chien venait de s’empaler en tentant d’escalader une clôture. Il avait ainsi été éventré et ses intestins étaient apparents.

Les forces de l’ordre en avaient aussitôt informé l’association de protection animale locale Arizona Humane Society, qui avait envoyé une équipe sur les lieux.

« Nous avons tous retenu notre souffle pour ce chien parce que nous n'étions tout simplement pas sûrs du résultat », raconte Kelsey Dickerson, porte-parole de l’organisation. Junum, croisé Berger Allemand de 2 ans, était dans un état critique à son arrivée aux urgences vétérinaires.



Arizona Humane Society / Facebook

Il avait été opéré. Durant l’intervention chirurgicale, plus d’un mètre et demi d’intestin lui avait été retiré.

Guéri et adopté !

Par la suite, Junum a passé plus d’un mois à l’unité des soins intensifs du refuge de l’Arizona Humane Society. Son état de santé a connu des hauts et des bas. Il a subi une nouvelle opération pour des problèmes dentaires. Contre toute attente, le brave quadrupède a survécu et s’est même complètement rétabli. C’était une excellente surprise pour toute l’équipe de l’association et les vétérinaires.



Arizona Humane Society / Facebook

« Il déborde d’énergie, il est sympathique et affectueux », dit de lui Kelsey Dickerson. Elle et ses collègues ont d’ailleurs récemment partagé une autre grande nouvelle au sujet de Junum, qui a officiellement quitté le refuge, mais pour une excellente raison.

Le chien a, en effet, été adopté. Sa nouvelle famille habite Buckeye, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Phoenix.

Quelle belle revanche sur le sort qu’est le parcours de ce rescapé.