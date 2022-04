Son chat cesse de s'alimenter et essaye de vomir : le vétérinaire découvre 50 élastiques dans son estomac

En règle générale, les chats aiment s'amuser avec toutes sortes de bricoles qui leur tombent sous la patte. Berry s'est prise de passion pour les élastiques destinés aux cheveux... ce qui a failli causer sa perte.

Paul Spraggett, 44 ans, ne s'est pas aperçu que sa chatte, Berry, adorait les élastiques. Un jour, le père de 2 enfants, originaire de Stratford-upon-Avon, une ville d'Angleterre, a constaté que son animal de compagnie était malade. Ce dernier avait cessé de se nourrir et de s'abreuver. Il essayait également de vomir.

Face à cette situation, son propriétaire l'a emmené d'urgence dans une clinique vétérinaire. Sur place, ce fut la douche froide. Des radiographies ont révélé que Berry avait ingurgité de nombreux élastiques pour cheveux. Les accessoires s'étaient accumulés dans son estomac au fil des mois, formant ainsi une masse énorme, rapporte Newsweek dans un article paru le 11 avril 2022.

© Steve Chatterley / Zenger News

Berry a eu beaucoup de chance de s'en sortir

Seule une intervention chirurgicale pouvait sauver la vie de la patiente. Après une opération délicate de 3 heures, le vétérinaire a retiré une cinquantaine de corps étrangers de son ventre.

« Nous avons été vraiment choqués de découvrir que c'était la raison pour laquelle Berry avait été si malade et c'est pourquoi les élastiques pour les cheveux sont désormais interdits partout où les chats pourraient aller », a indiqué le papa.

© Steve Chatterley / Zenger News

Berry a certainement frôlé la mort. Grâce aux mains expertes du chirurgien, la chatte se porte bien et a recommencé à s'alimenter normalement. « Nous sommes tellement ravis d'avoir retrouvé notre adorable chat et elle est certainement heureuse d'être de retour aussi, a poursuivi le quadragénaire, elle fait la course avec son frère et s'est bien rétablie depuis l'opération. »

© Steve Chatterley / Zenger News

Pour éviter ce genre d'accident pouvant s'avérer mortel, il est nécessaire de ne laisser traîner aucun objet susceptible d'être avalé par son animal de compagnie. La surveillance est de mise.