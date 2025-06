Disparue et présumée morte, cette chienne réapparaît 4 ans plus tard gravement malade pour finir ses jours entourée des siens

Alors qu’elle croyait ne plus jamais revoir sa chienne disparue, une famille a vécu une incroyable surprise 4 ans plus tard. Celle qu’ils pleuraient depuis longtemps leur a été rendue contre toute attente, ravivant à la fois l’émotion du passé et la joie des retrouvailles.

La famille de Sugar avait fait le deuil de cette chienne qui, d’après un témoin, aurait trouvé la mort peu après sa fugue. 4 années plus tard, elle a été stupéfaite d’apprendre que l’animal était toujours en vie, rapportait WPLG Local 10.

Albania Sagarra habite Miami en Floride (Etats-Unis) et est la propriétaire de Sugar la Maltipoo (croisée Bichon Maltais / Caniche).



WPLG Local 10

En 2021, la chienne s’était échappée de la maison. Ses humains l’avaient longtemps recherchée et avaient promis une récompense de 1000 dollars (870 euros environ). Malheureusement, leurs efforts restaient vains.

Pire encore, quelques jours après la disparition de Sugar, un homme ayant noté leur numéro sur leur avis de recherche les avait appelés pour leur annoncer une terrible nouvelle. « Il a dit qu'il l'avait vue se faire renverser par une voiture roulant à environ 110 ou 120 km/h », se souvient Albania Sagarra. D’après ce témoin, la chienne n’avait pas survécu à l’accident.

La famille était dévastée. Pour elle, Sugar était partie pour toujours, et il lui fallait intégrer cette idée une fois pour toutes. On imagine donc la surprise et le choc qu’Albania Sagarra et les siens ont dû ressentir quand refuge les a récemment contactés pour les informer qu’il venait d’admettre la Maltipoo. Quelqu’un l’avait déposée devant l’établissement.

« Je ne pouvais même pas croire que c'était elle »

Les retrouvailles ont eu lieu peu après. « Je l'ai regardée et je ne pouvais même pas croire que c'était elle, parce que pendant 4 ans, nous avons pensé qu'elle était morte », confie sa maîtresse.



WPLG Local 10

Elle a ensuite appris que Sugar était gravement malade qu’elle n’avait plus longtemps à vivre. « Elle souffre d'une maladie cardiaque de stade 4 et d'une maladie rénale de stade 4 également, ainsi que de multiples autres problèmes », explique Albania Sagarra.

Sugar pourra ainsi passer ses derniers jours entourée de ceux qui l’aiment. « Je suis juste très heureuse et je profite de chaque instant avec Sugar, parce que c'est comme une résurrection que je n'aurais jamais imaginée », conclut sa propriétaire.