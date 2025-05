Cette gentille chienne découvre 3 chatons dans la forêt et prévient son humaine pour pouvoir les sauver, mais aussi devenir leur maman (vidéo)

Rona est une femelle Bouvier Australien qui fait preuve d’une douceur et d’une patience infinie avec les chats. Son instinct maternel est notamment très développé et elle n’hésite jamais à protéger ou venir en aide aux félins dont elle croise le chemin. Son humaine, prénommée Angie, est très active sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok où elle se fait appeler @a1_yoyo. Sur ce compte, elle poste régulièrement des vidéos de sa chienne Rona et de ses chats. Il y a quelques mois, la jolie femelle a d’ailleurs découvert 3 chatons perdus dans les bois. Immédiatement, elle est retournée auprès de sa maîtresse pour l’alerter et faire en sorte que cette dernière sauve les petits minets.

© @a1_yoyo / TikTok

“Elle est inquiète”

Dans une vidéo mise en ligne quelques jours plus tard, on peut voir Rona regarder fixement son humaine, en train de tenir l’un des petits dans ses bras. “Elle est tellement inquiète. J'en tiens un dans mes bras. Les 3 chatons et leur maman sont désormais stérilisés, vaccinés, traités, pucés et attendent d'être adoptés”, indique Angie en légende de la vidéo. En effet, après avoir sorti les chatons et leur maman de la forêt, la jeune femme a décidé de devenir leur famille d’accueil. Dans une seconde vidéo, on aperçoit Rona en pleine interaction avec les petites boules de poils. Elle fait preuve d’une douceur remarquable et encourage ainsi les chatons à venir vers elle sans la moindre crainte.

Dans l’attente d’une famille pour la vie

Les 2 adorables vidéos ont remporté un franc succès auprès des internautes. La première a été visionnée plus de 220 700 fois tandis que la seconde a amassé plus de 11 100 vues et a été relayée par PetHelpful. Beaucoup d’abonnés se sont également demandé si Angie allait garder la petite troupe. Question à laquelle la jeune femme a répondu dans une énième vidéo. “Nous avons déjà 3 chats adultes. Il nous faut donc absolument leur trouver un foyer idéal. Ils ont tous été soignés, vaccinés, traités contre les puces et les tiques et pucés. Ils sont prêts à rejoindre leur famille idéale”, a-t-elle affirmé.

Depuis, Angie a annoncé que 2 des chatons avaient trouvé leur famille. Le dernier, prénommé Ryan, restera finalement chez elle.