Après des adieux déchirants à sa maîtresse adorée, une petite chienne de sauvetage retrouve goût à la vie auprès de sa fille (vidéo)

Pour Coconut, le décès de sa maîtresse a été un moment déchirant. Pourtant, au milieu du chagrin, une lueur d’espoir est apparue : recueillie par la fille de sa propriétaire, elle commence à se sentir à nouveau en sécurité et à retrouver un peu de joie dans sa vie.

Coconut, une chienne croisée Poméranien et Chihuahua de 6 ans, avait trouvé un foyer aimant auprès de Marilyn Kirschner juste avant la pandémie de Covid-19. Selon sa fille Lindsay, la petite chienne et sa mère étaient rapidement devenues inséparables, « un soutien indéfectible » l’une pour l’autre. Malheureusement, le destin allait bientôt les séparer…

Des adieux déchirants

En novembre 2025, Marilyn a été hospitalisée et a passé 2 semaines à se battre pour sa vie. À peine consciente, elle n’a murmuré qu’un seul mot : « Coconut ». Pour Lindsay, il était essentiel que sa mère et sa boule de poils bien-aimée puissent se dire au revoir. Elle a alors tout fait pour qu’elles puissent partager une dernière étreinte.

© @lindsayland44 / TikTok

« Dès que nous avons su qu'elle n'allait pas s'en sortir, je me suis donné pour mission de donner à Coconut l'occasion de lui dire au revoir. Leur lien était si fort que je ne voulais pas qu'elle pense que sa mère était partie un jour et n'était jamais revenue », a expliqué Lindsay à Newsweek.

© @lindsayland44 / TikTok

« Parfois, je la regarde et je vois de la tristesse dans ses yeux, et je sais qu’elle a compris ce qui s’est passé. Elle était très anxieuse à l’hôpital au début ; toutes ces nouvelles odeurs et ces appareils qui bipaient la perturbaient. Mais dès qu’elle a compris, elle s’est détendue et s’est endormie sur le ventre de ma mère. », a-t-elle poursuivi.

Un nouveau bonheur

Après le décès de sa mère, Lindsay a recueilli la boule de poils et, depuis, elles se soutiennent mutuellement avec tendresse, surmontant ensemble leur chagrin.

© @lindsayland44 / TikTok

« Coconut n'a pas mangé pendant les 5 premiers jours et était visiblement anxieuse […]. J'essaie de me rappeler que son monde a été complètement bouleversé, et qu'il lui faudra du temps pour retrouver confiance en elle et un sentiment de sécurité », a déclaré Lindsay.

© @lindsayland44 / TikTok

Après une période d’adaptation avec le vieux chien de Lindsay, Coconut a trouvé son équilibre grâce à l’amour de sa nouvelle famille. Son vrai déclic est arrivé grâce au petit ami de Lindsay, avec qui la petite chienne a eu un véritable « coup de foudre amical ». Aujourd’hui, elle s’épanouit pleinement, elle joue et montre toute sa personnalité affectueuse et malicieuse.

Pour Lindsay, Coconut est bien plus qu’un chien : elle est le dernier lien vivant avec sa mère, une vraie source de réconfort. « Les gens pensent que l'accueillir chez moi est un cadeau que j'ai fait à ma mère, mais en réalité, Coconut est le plus beau cadeau que ma mère ne m’ait jamais fait. », conclut-elle avec émotion.