Sauvés du marché de la viande canine, 67 chiens font un long voyage pour ouvrir un nouveau chapitre dans leur vie

Arrachés à l’enfer des fermes de viande canine en Corée du Sud, 67 chiens viennent de poser les pattes en Amérique du Nord pour commencer une nouvelle vie. Parmi eux, Ginger et Cinnamon, 2 frères au passé douloureux mais au cœur tendre. Une histoire de survie, d’espoir et de renaissance, portée par des bénévoles déterminés et un combat qui ne fait que commencer.

Le lundi 12 mai, 51 chiens sont arrivés dans le Maryland (Etats-Unis) en provenance de la Corée du Sud où ils avaient été sauvés du marché de la viande canine 6 jours plus tôt. Au total, 67 canidés rescapés de ce trafic ont traversé le Pacifique pour commencer une nouvelle vie en Amérique du Nord, rapportait The Korea Times le mardi 13 mai.



Ces chiens seront soignés et éduqués, puis proposés à l’adoption. Ce sont, pour la plupart, des croisés Chiens Jindo Coréens et ils sont tous âgés de moins de 3 ans.



Ils étaient détenus dans une ferme de Cheongju, dans la province du Chungcheong du Nord, alors que le site avait officiellement fermé ses portes en février 2025. Ils ont été secourus par l’association Humane World for Animals, dont les membres avaient visité les lieux à plusieurs reprises au cours des derniers mois.



« Un long voyage vers une nouvelle vie »

Ginger et Cinnamon font partie de ces animaux sauvés le jeudi 8 mai et qui attendaient le grand voyage. Ils étaient détenus dans une cage étroite, rouillée et sale.

« Ce chiot blanc s'appelle Ginger et le brun s'appelle Cinnamon, explique Lee Sang-kyung, directeur de campagne du bureau sud-coréen de l’association. Ils sont frères, mais très différents. Pour une raison inconnue, Ginger ne supporte pas que Cinnamon mange sa nourriture ; nous devions donc les surveiller pendant les repas ». Malgré les horreurs qu’ils ont vécues, ils se montrent amicaux et joueurs, comme tous leurs congénères.



« Les chiots vont bientôt entamer un long voyage vers une nouvelle vie, laissant la Corée derrière eux et trouvant une famille pour toujours », se réjouissait Lee Sang-kyung à quelques heures du départ rendu possible par des mois de coopération entre les bénévoles et le gouvernement local.

La ferme en question était en activité depuis 40 ans. Malgré sa fermeture, des dizaines de chiens y étaient toujours encagés, attendant désespérément d’être libérés.

Objectif : la fermeture de 60 à 70% de ces fermes d’ici la fin de l’année

L’acteur américain Daniel Henney, né d'une mère d'origine sud-coréenne, a participé à la mission du 8 mai. En outre, il avait adopté 3 chiens sauvés par l’association. « Leur seul contact avec les humains jusqu’à présent a été marqué par l’agressivité et la douleur, mais ils restent très doux et ravis de voir des gens. Ils ont une grande force intérieure et cela me rend très heureux », a déclaré celui qui a incarné l’agent Matthew Simons dans la série policière « Esprits criminels ».



Depuis l’interdiction officielle du commerce de la viande de chien en Corée du Sud en janvier 2024, 40% de ces fermes ont volontairement cessé leurs activités, encouragées par des aides à la reconversion. Le gouvernement espère porter ce taux à 60, voire 70% d’ici la fin de l’année.

Si cela a permis à 151 000 chiens d’échapper au terrible sort qui leur était réservé, on estime que 315 000 de leurs congénères attendent encore d’être sauvés, risquant d’être abattus dans le cadre de ce commerce désormais illégal.